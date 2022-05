Bianca Berlinguer, figlia Enrico Berlinguer/ “Papà presente nonostante il lavoro”

Chi è Bianca Berlinguer?

Bianca Berlinguer, volto noto della tv con il suo Cartabianca e non soltanto, è la figlia di Enrico, storico segretario del Partito Comunista Italiano, morto prematuramente nel 1984 a seguito di un ictus. Tra i due c’era un rapporto molto stretto e intenso, nonostante i tanti impegni del papà e una vita senza alcun dubbio lontana dal normale. Più volte, Bianca ha ricordato che la loro era una quotidianità particolare: “Mio padre girava sempre con la scorta”, visto il periodo del terrorismo. “Anche per questo lui è stato presente per come poteva, la politica lo teneva lontano dalla famiglia ma certo non è stato meno presente dei padri delle mei amiche”.

Ma chi è stato per Bianca Enrico Berlinguer? “È stato un uomo molto impegnato e dedito alla causa della politica, ma noi sapevamo che dopo c’eravamo noi. Io non ho visto i padri delle mie amiche dedicare più tempo rispetto a quello che lui ha dedicato alla sua famiglia anche se te ne rendi conto da adulta. Cercava di essere presente come poteva”, spiega.

Il rapporto tra Bianca Berlinguer e papà Enrico

C’è un episodio particolare che Bianca Berlinguer ricorda in merito al papà: “Erano gli anni del terrorismo e non poteva fare un passo senza la sua scorta. Io tornavo da scuola e l’ho trovato sotto casa da solo. Mi ha chiesto di accompagnarlo alla scuola dei miei fratelli e andammo in motorino. La cosa divertente è stata quando siamo tornati a casa e abbiamo trovato la scorta preoccupatissima”.

Enrico Berlinguer e la mamma di Bianca, hanno sempre cercato di proteggere il privato del padre, non rendendolo di pubblico dominio. Per questo, le sue amiche lo vedevano semplicemente come il papà della loro amica, racconta Bianca. La giornalista, che con il padre ha avuto un rapporto davvero speciale è mamma di una figlia, Giulia, nata nel 1998. Per lei, il rammarico è forte: “Mi pento di aver avuto solo una figlia. Se potessi tornare indietro farei il secondo figlio”, confessa.

