Bianca Berlinguer furiosa: “I pezzi fanno pena, questi i miei ultimi 3 giorni!”/ Il fuorionda di Striscia

Bianca Berlinguer furiosa a Prima di domani: “I pezzi fanno pena“

Striscia la Notizia, nella puntata andata in onda ieri sera, giovedì 11 gennaio 2024, ha trasmesso un clamoroso fuorionda che vede protagonista Bianca Berlinguer. Nel video si vede la giornalista e conduttrice Mediaset piuttosto infastidita, al termine della puntata di martedì sera di Prima di domani, il suo nuovo programma in onda in access prime time su Rete 4. Al termine della puntata, in un video fuorionda, la si sente infatti lamentarsi dei pezzi dei propri collaboratori.

Mauro Corona: “sbagliato fare figli oggi, si creano persone infelici”/ Quando un dolore “tradisce” la libertà

“I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena, tutti, non c’era un pezzo decente“, ha ammesso con fare infastidito al termine della puntata. La conduttrice non ha affatto apprezzato il lavoro della sua troupe, al punto che vorrebbe quanto prima un confronto con loro per informarli su cosa non avrebbe funzionato: “Comunque domani fateli venire perché glielo devo dire. Pezzi così fanno pena ragazzi, cioè io glielo devo dire, mi dispiace“.

Bianca Berlinguer e il matrimonio saltato con Luigi Manconi/ "Ecco perché non ci sposiamo più..."

Bianca Berlinguer: “Questi i miei ultimi tre giorni“

Nel fuorionda trasmesso da Striscia la Notizia, inoltre, si vede uno dei collaboratori di Bianca Berlinguer spiegarle come, in quanto ad impegno, tutti si sono dati da fare. La conduttrice tuttavia non sente ragioni, poiché può anche esserci stato impegno totale, ma il risultato finale non è stato per lei soddisfacente: “Eh l’impegno, ma se poi è tutto sbagliato e voi non gli date le indicazioni, che devono fare questi? Come si impegnano questi? Si impegnano per forza male, fanno ste schifezze“.

Infine, indicando un dirigente di fronte a sé, lancia un avvertimento importante: “Questi i miei ultimi tre giorni eh. Lo dico al dirigente qua. Fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando“. Bianca Berlinguer ha dunque palesato l’intenzione di lasciare il programma, a meno che le cose non cambieranno.

Luigi Manconi e Giulia, chi sono il marito e la figlia di Bianca Berlinguer/ Curiosità e carriera

❗️CLAMOROSO FUORIONDA DI #BIANCABERLINGUER❗️

«I pezzi fanno pena… proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena… tutti! Non c’era un pezzo decente». E poi lancia un avvertimento: «Questi i miei ultimi 3 giorni, poi è finita». #Striscialanotizia pic.twitter.com/HtuStF8l9K — Striscia la notizia (@Striscia) January 11, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA