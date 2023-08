Bianca Berlinguer, il nuovo programma su Rete 4 si chiama ‘È sempre Bianca’/ “Ecco il perché di questo nome”

È sempre Bianca è il nome del nuovo programma di Bianca Berlinguer: il motivo del titolo

Tra pochissimi giorni partirà il nuovo programma di Bianca Berlinguer. Il portale DavideMaggio.it ha anticipato il titolo del programma che andrà in onda su Rete 4, si chiamerà ‘È Sempre Bianca’. Il talk show partirà martedì 5 settembre in prima serata. La scelta del titolo sembra essere chiaramente un voler creare un filo continuativo con il passato. Berlinguer ci ha tenuto a chiarirlo dopo le polemiche per il suo passaggio sulle reti Mediaset, che non cambierà affatto il suo modo di fare giornalismo.

Ricordiamo che Bianca Berlinguer si è raccontata sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni. Queste le sue parole: “La tv è fatta anche di abitudini. Abbiamo pensato che fosse la scelta giusta per cercare di coinvolgere il pubblico di Rai3 facendolo incontrare con la platea che tradizionalmente segue Rete4”.

Bianca Berlinguer su Rete 4: il ritorno di Mauro Corona e non solo

Bianca Berlinguer ha inoltre confermato la presenza di Mauro Corona oltre ad altri ospiti che ci saranno nel suo studio: “Mauro Corona c’è e ci sarà sempre. Saranno con noi anche il professor Alessandro Orsini e tanti altri commentatori che avevamo già su Rai3: Andrea Scanzi, Gad Lerner, Pietro Senaldi, Stefano Cappellini, Maurizio Belpietro. E nuovi ne verranno”.

Riguardo la sua scelta di andare a Mediaset: “Mi ha convinto la sua idea di cambiamento e la volontà di ampliare l’offerta informativa di Rete 4. Ci siamo incontrati subito sul progetto e su ciò che conta: la possibilità di dar voce a tutte le opinioni sulle grandi questioni di attualità, in modo che il pubblico possa poi formarsi la propria”.

