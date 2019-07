Bianca Devins, influencer decapitata e postata su Instagram/ Arrestato il ragazzo

Un ragazzo ha ucciso la propria fidanzata, l’influencer Bianca Devins, per poi postare il suo cadavere decapitato su Instagram. L’episodio, agghiacciante e da film horror, viene riportato in queste ore da numerosi siti online, a cominciare da NewNotizie. Bianca era una ragazza che stava guadagnando popolarità sui social, avendo due profili Instagram da 35mila follower ciascuno, ma la sua carriera di influencer è terminata anzi tempo a causa di un folle gesto del suo compagno di vita. Per motivi ancora da chiarire, forse per un rito satanico, il ragazzo si è recato presso la casa di Bianca, per poi decapitarla. Non contento, ha quindi deciso di postare il corpo della giovane di appena 17 anni senza la testa, con la didascalia “Mi dispiace Bianca”. Il post è stato segnalato immediatamente alle autorità proposte, ma ha fatto il giro del web ed è stato visionato da migliaia di fan sotto choc.

BIANCA DEVINS, INFLUENCER DECAPITATA

Nel frattemo lo stesso fidanzato, Brandon Clark di anni 21, ha postato alcune storie sempre su Instagram, mentre era in auto, in cui diceva “Qui si arriva all’inferno” e ancora “E’ la redenzione, giusto?”. Il ragazzo voleva suicidarsi, ma la polizia, seguendo il segnale gps dello smartphone dello stesso, lo ha salvato prima che fosse tardi: il 21enne è stato trovato nel bosco con la gola tagliata con un coltello. Gli agenti sono riusciti a fermare l’emorragia per poi trasportarlo d’urgenza in ospedale dove si trova in questi istanti, piantonamento dalle forze dell’ordine. Il corpo della giovane Bianca Devins è stato invece trovato a pochi metri dall’auto del ragazzo, ed evidentemente il fidanzato deve aver ucciso l’influencer per poi trasferire il cadavere sul proprio mezzo. A confermare l’identità della vittima è stata Liv Devins, la sorella di Bianca: “Odio dover scrivere questo – il post pubblicato dalla stessa subito dopo l’accaduto – odio sapere che non tornerai a casa come eri solita fare. Eri la migliore sorella che chiunque avesse potuto desiderare. Grazie per esserci stata sempre per me”.

