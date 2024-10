Ballando con le stelle 2024, Fabio Canino sibilino su Bianca Guaccero: “Hai subito un torto”

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono i candidati alla vittoria a Ballando con le stelle 2024 il loro QuickStep ha conquistato tutti e persino Carolyn Smith ha dichiarato entusiasta che è stata una performance brillante e quasi da professionisti. Durante il giudizio degli altri giurati però sul web non è passato inosservato il commento di Fabio Canino. Lo speaker radiofonico infatti ha fatto dei riferimenti a dei torti subito dalla showgirl.

Nel dettaglio, Fabio Canino ha dichiarato sibillino: “Spero che questa avventura ti ripaghi dal torno subito” Selvaggia Lucarelli è entrata a gamba tesa sulla discussione chiedendogli che cosa intendesse ma il giurato ha tirato dritto aggiungendo solo: “Io e lei ci siamo capiti e sappiamo a cosa ci riferiamo.” Guaccero a Ballando con le stelle 2024 è rimasta in silenzio senza commentare oltre. E nel frattempo la giuria li ha premiati con voti altissimi: qual è il torto subito da Bianca Guaccero a cui fa riferimento Fabio Canino?

Bianca Guaccero, qual è il torto a cui fa riferimento Fabio Canino? Svelata la verità

L’esibizione di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Ballando con le stelle 2024 ed ha ottenuto una standing ovation dal pubblico e tanti commenti positivi sul web. Tuttavia in molti si sono chiesti qual è il torno che Bianca Guaccero ha subito a cui fa riferimento Fabio Canino. A provare a svelare a cosa si riferiva è stato sui social Cinguetterai: “Bianca Guaccero senza un suo programma e Diaco con quella succursale di Uomini e Donne con quella succursale di Uomini e Donne nel pomeriggio di Rai2. Le ingiustizie della vita. Questo è il torto subìto a cui faceva riferimento Fabio Canino.” Ed in effetti Bianca per tre edizioni ha condotto Detto Fatto che, nonostante i buoni ascolti, è stato chiuso per far spazio a Bella Ma’ di Pierluigi Diaco. Nel frattempo la conduttrice, dopo aver partecipato a Il cantante mascherato come concorrente sotto la maschera della Medusa non ha più condotto nessun programma.