Bianca Guaccero/ “Checco Zalone ci ha provato con me…”

Bianca Guaccero e Checco Zalone. Ve li immaginate in coppia? Non soltanto in un film, ma anche nella vita di tutti i giorni, intendiamo. Ebbene, questo è quello che sarebbe potuto accadere alcuni anni fa se soltanto la conduttrice di “Detto Fatto” avesse ceduto alle lusinghe del comico e attore pugliese. Un episodio che risale addirittura a quando i due non erano famosi nel mondo dello spettacolo, anzi, forse neppure pensavano di intraprendere una carriera di quel tipo. Si sono infatti incontrati in maniera del tutto casuale in autogrill, durante la sosta di una gita scolastica, nonostante frequentassero classi e istituti diversi. Considerato il contesto geografico nel quale sono cresciuti, non stupisce che le loro strade si siano incrociate: Checco Zalone (alias Luca Pasquale Medici) è nativo di Capurso (non troppo distante da Bari), mentre la Guaccero è originaria di Bitonto. Stando a quanto raccontato da quest’ultima, il giovane Zalone, oggi campione d’incassi al cinema con il suo lungometraggio “Tolo Tolo”, non sarebbe rimasto insensibile al suo fascino e avrebbe provato a conquistarla. Ecco come…

BIANCA GUACCERO: “GLI DIEDI UN DUE DI PICCHE”

Bianca Guaccero, nel raccontare tale aneddoto, ha confessato al settimanale “DiPiù Tv” che “io e Checco ci incontrammo in un autogrill a pochi chilometri da Bari. Io ero con i miei professori e i miei compagni. Andavamo in gita e ci eravamo fermati per mangiare qualcosa. Ebbene, in quell’autogrill c’era un gruppo di ragazzi più grandi di noi, provenienti dal liceo di Conversano, sempre in provincia di Bari, e pure loro stavano andando in gita”. Ed ecco che sulla scena fa irruzione Zalone: “Io stavo parlando con le mie amiche, quando all’improvviso c’era questo ragazzo che mi guardava. Poi, tirò fuori un manico di scopa, sorrise e cominciò ad usarlo come microfono, mimando la conduzione di ‘Colpo di fulmine’”. Purtroppo per il giovane Luca, Bianca in quel periodo aveva già il cuore impegnato. “Si atteggiò, convinto di fare colpo, ma io gli diedi un due di picche. Non fui, però, scortese. Anzi, gli feci un sincero complimento per i il coraggio. Ma gli dissi di no, anche perché all’epoca ero fidanzata”. Una relazione mai nata, insomma, che a distanza di anni fa ancora sorridere i rispettivi protagonisti. Chissà se anche Checco Zalone tornerà sull’argomento…

