Bianca Guaccero e Giovanni Pernice nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2024 sono tornati in pista esibendosi in un Paso sulle note di ” Combattente”. Applausi a scena aperta dal pubblico in studio, ma anche da buona parte della giuria dei tecnici. A cominciare da Alberto Matano: “ho trovato la coreografia migliore che avete fatto finora: era un incanto di performance. Siete riusciti a trasmettere senza mai guardarvi tutto quello che volevate ed io non vedo l’ora di vivere una grande finale con voi”. Poi si passa al commento dei giudici con Ivan Zazzaroni che critica: “oggi avevo voglia di vedervi sporcare la coreografia. Siete talmente perfetti, belli, precisi, avevo voglia di vedere qualcosa di diverso”.

Fabio Canino non è d’accordo:: “sono esterrefatto quando uno dice ‘sono troppo bravi’, ma che devono fare? Qui è una gara di ballo deve vincere chi è più bravo! Vi trovo non solo bravi, ma andando avanti si cercano i particolari. Voi dal primo secondo rifate le cose che facevate in sala prove, avete un meccanismo che non è da tutti, qui sta la bravura”. Anche Carolyn Smith si complimenta con la coppia: “non ho ancora capito cosa significa sporcare. Questo si chiama il vero ballo: emozioni, tecnica. Questo è un vero tango, siete una eccellenza e dovete continuare fino alla finale. Bravi”.

Un momento di commozione per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle 2024 dopo la prova di ballo. “Ho tenuto la concentrazione per questo ballo, ma emotivamente mi toccava molto. Questa canzone meravigliosa di Fiorella Mannoia, ho dovuto trovare il coraggio di superare alcune cose per metterle in scena. Quando Carolyn mi ha detto dell’emozione sono stata contenta perchè volevo trasmetterla” – ha detto la conduttrice tra le lacrime. Selvaggia Lucarelli commenta: “capite perchè ci arrabbiamo io e Zazzaroni? Che vi devo dire, bravi bravissimi. Cercheremo questo difetto, prima o poi lo troveremo”. Infine Guillermo Mariotto: “credo che questa volta siamo tutti d’accordo e quindi: sono senza parole, bravi”.

Sui social è un plebiscito di voti a favore per la coppia: “la migliore di tutti”, “siete sempre eccezionali” e ancora “#BiancaGuaccero con #GiovanniPernice: la perfezione che emoziona e fa magia, spettacolo, Storia di vita e di persone. Non c’è nessuna coppia come loro, una coppia completa e performante: una gioia guardarli ballare con tanta umiltà e dedizione, tecnica e interpretazione!”. Non solo c’è chi precisa “ho l’impressione che abbiano deciso di trombarla a favore di un’altra coppia”, ma anche il commento negativo di chi non ha apprezzato questa prova di ballo “qesto tango non mi è piaciuto. Troppo violento. Però lei aveva una postura perfetta”.