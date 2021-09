Bianca Guaccero/ Da Nicola Ventola a Dario Acocella e il “flirt” con Luca Bizzarri

Bianca Guaccero è stata fidanzata cinque anni con l’ex calciatore Nicola Ventola. I due sono stati insieme quando erano giovanissimi, la conduttrice Rai aveva solo 18 anni. Ancora oggi, però, tra i due c’è affetto e stima. Celebre, infatti, la telefonata di Nicola Ventola a “Detto Fatto”: “Eri gelosa ma speciale. È speciale, e lo sarà sempre. Era molto gelosa, questo lo posso dire. Mi lanciò il vino rosso sulla camicia bianca, partì un bicchiere a Capri”. Nel settembre 2013 Bianca Guaccero si è sposata con il regista Dario Acocella, dal quale ha avuto la figlia Alice nel novembre 2014. Il matrimonio è però finito a fine 2017: “La mia relazione con la mia ex moglie Bianca è terminata ad aprile, dunque non siamo in crisi, non siamo in nessun momento difficile, né tantomeno abitiamo più sotto lo stesso tetto. Semplicemente e serenamente, non siamo più insieme da oltre sei mesi”, aveva annunciato Acocella sul suo profilo Facebook.

Bianca Guaccero: la vita sentimentale dopo Dario Acocella

Dopo la fine del suo matrimonio con Dario Acocella, nel 2018 si diffonde la notizia di una relazione di Bianca Guaccero con Luca Bizzarri, il comico e attore del duo Luca e Paolo. I due, però, hanno sempre smentito. Nel 2019, invece, il settimanale Chi immortala la conduttrice e Nicola Ventola insieme durante una vacanza in Puglia, 18 anni dopo la fine della loro relazione durata cinque anni: “Siamo grandi amici e ci vogliamo bene da tanto tempo. E’ una persona che è stata importante per me in passato e spero lo rimanga per sempre”, ha così smentito la conduttrice. In una delle prima puntate stagionali di “Detto fatto”, Bianca Guaccero ha confermato si essere ancora single: “Jonathan Kashanian mi ha regalato un punto luce da appendere al collo che si girava e rigirava… e siccome nessun mi aveva mai regalato un solitario me lo sono fatta montare sull’anello per far finta di essere fidanzata”.

