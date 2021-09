Bianca Guaccero fidanzata?/ Svelato il mistero dell’anello: “C’entra Jonathan…”

Bianca Guaccero è tornata su Rai 2, lunedì 13 settembre, con una nuova edizione di “Detto Fatto”, la decima. La conduttrice conduce il programma pomeridiano per il il quarto anno consecutivo. Nel corso della seconda puntata i fan del programma sono rimasti colpiti dalla presenza di un vistoso anello al dito di Bianca Guaccero. Per evitare equivoci e fraintendimenti, la padrona di casa ha voluto fugare ogni dubbio. Ricordiamo, infatti, che quest’estate si è vociferato di un suo presunto flirt con Nicola Ventola. Durante la seconda puntata di “Detto fatto” Bianca Guaccero ha così dichiarato il suo status sentimentale: “Vi spiego meglio la storia dell’anello e c’entra Jonathan”. La conduttrice e il suo collega Jonathan Kashanian festeggiano il compleanno lo stesso giorno, il 15 gennaio 1981 e quest’anno hanno compiuto 40 anni: “Ecco, lui mi ha regalato un punto luce da appendere al collo che si girava e rigirava… e siccome nessun mi aveva mai regalato un solitario me lo sono fatta montare sull’anello per far finta di essere fidanzata”.

Bianca Guaccero “fidanzata” con Jonathan Kashanian

Bianca Guaccero, quindi, non è fidanzata ma ancora single. La conduttrice di “Detto fatto” dopo aver chiarito il mistero dell’anello ha scherzato dichiarandosi fidanzata con il collega e amico Jonathan Kashanian. “Per me è un orgoglio essere il tuo fidanzato, piuttosto che niente è meglio il piuttosto visto che non trovo niente di meglio in giro”, ha risposto l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Nella scorsa edizione di “Detto Fatto”, la Guaccero aveva rivelato al suo collega di essere stata baciata, qualche anno fa, da un attore che prima era sconosciuto e ora famosissimo: “Vi dico solo che ha le mie stesse iniziali ma al contrario”. Jonathan aveva ipotizzato si potesse trattare di Gerard Butler, ma la Guaccero non aveva voluto sbilanciarsi su una confermo o smentita.

