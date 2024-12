Bianca Guaccero a La Volta Buona: “Giovanni Pernice mi ha aiutata tanto”

Bianca Guaccero si racconta a La Volta Buona, parlando delle difficoltà della sua vita privata e di come l’incontro con Giovanni Pernice, il suo ballerino a Ballando con le stelle 2024, sia stato per lei una vera e propria svolta. “Ho incontrato spesso persone che hanno minato la mia sicurezza e non mi vergogno a dirlo. A volte capitano che ci siano questi incontri e devi poi recuperare la tua autostima piano piano. Se c’entra Giovanni Pernice in questo recupero? Sì, anche al 60%!” ha ammesso la conduttrice su Rai 1.

Giovanni Pernice ha poi fatto il suo arrivo nello studio, rispondendo vagamente alle domande di Caterina Balivo in merito al suo rapporto con Bianca. “Se l’ho corteggiata subito? Diciamo che subito ho cominciato a ballare con lei. Io non ho mai tradito, è proprio una questione di cultura, di come nasci, quali sono i valori della tua famiglia. Se trovi la persona giusta vai sempre avanti.”

Giovanni Pernice: “Io e Bianca fidanzati? Siamo in un momento di conoscenza”

“Lui ha dei valori e dei princìpi molto solidi, anche per questo gli voglio bene”, si è sbilanciata allora Bianca Guaccero, non volendo tuttavia definire ufficialmente la loro relazione un ‘fidanzamento’. “All’inizio non ci conoscevamo, abbiamo speso molto tempo insieme, però la cosa belle è che conosci una persona con i suoi pregi e difetti. Ora siamo ancora in questo processo di conoscenza.”, ha spiegato allora Giovanni, chiudendo la parentesi sul rapporto con la conduttrice.