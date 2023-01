Bianca Guaccero/ L’interpretazione di un brano di Albert Einstein al Concerto per la pace

Bianca Guaccero, l’interpretazione di letture delle figure internazionali di pace più influenti della storia contemporanea

Bianca Guaccero è tra le attrici salite sul palco del Concerto della Pace, che andrà in onda proprio nella Giornata Mondiale della Pace. Giacché quest’anno il Concerto di Natale assume un aspetto decisamente più intenso e importante, l’attrice e conduttrice televisiva leggerà un brano di Albert Einstein. Assieme a Elena Sofia Ricci e Leo Gullotta infatti, Bianca Guaccero proporrà l’interpretazione di letture delle figure internazionali di pace più influenti della storia contemporanea. Cantanti e attori daranno voce a Missioni Don Bosco con l’appello a sostenere i progetti delle opere salesiane nelle città di Kiev e Leopoli, fortemente colpite dalla recente guerra.

Roberto Bolle: "Sapevo che la danza sarebbe stata la mia vita"/ "In piazza Duomo..."

Sul palco dell’Auditorium della Conciliazione, l’attrice Bianca Guaccero, con il suo brano, sottolineerà l’importanza di trovare immediate soluzioni diplomatiche al conflitto ucraino, che non solo coinvolge le popolazioni locali, ma anche Europa e resto del mondo.

Bianca Guaccero in prima linea per la beneficenza

Bianca Guaccero ha recentemente partecipato come Medusa anche allo show Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. La sua carriera però conta di numerosi film, miniserie e programmi televisivi. L’ex Miss Italia e conduttrice di Detto Fatto è tra le più apprezzate dal pubblico ed divenuta uno dei volti RAI più importanti del momento. Etica, rigore, educazione e rispetto per gli altri sono alla base dei suoi principi.

Dalila Di Lazzaro: "Sono rimasta a letto 11 anni dopo un incidente"/ "Mio figlio..."

Valori che cerca di trasmettere anche a sua figlia Alice. Spesso sostenitrice dei progetti Telethon sulla ricerca scientifica, Bianca si è prestata a dar voce ai progetti salesiani in soccorso dei più deboli. Estremamente sensibile al tema della guerra in Ucraina, lo scorso marzo, Bianca Guaccero apre la puntata di Detto Fatto proprio con un appello alla pace dedicato alla guerra in Ucraina.

LEGGI ANCHE:

Andrea Sannino, chi è?/ "Devo tanto a Mara Venier: quando venne a Napoli abbiamo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA