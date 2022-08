Bianca Guaccero/ Pronta al ritorno in tv, ma in quale ruolo?

Bianca Guaccero scalpita, pronta ad un grande ritorno: in vista una fiction o un nuovo programma?

Bianca Guaccero è pronta a fare il suo ritorno in tv, il prossimo autunno, dopo aver detto addio al programma Detto Fatto, che aveva ereditato da Caterina Balivo. L’artista di Bitonto, come dicevamo, è pronta a rimettersi in carreggiata, anche se al momento non è ancora del tutto chiaro in quale ruolo. Recentemente, la showgirl, ha preannunciato belle sorprese per il pubblico che la segue con amore da tanti anni, pur non entrando nei dettagli e senza anticipare nulla. Non si può escludere che l’artista possa essere coinvolta in nuove fiction nella prossima stagione televisiva, ma nel frattempo sono spuntate anche indiscrezioni relativi ad un possibile nuovo programma da condurre. Cosa bolle in pentola?

Bianca Guaccero, quale futuro in tv? Ora si gode le vacanze in montagna

Intanto Bianca Guaccero si sta godendo le vacanze estive nella splendida Trentino Alto Adige. Tra escursioni, montagne verdi, pascoli e sentieri, la presentatrice e attrice prova a ricaricare le pile assieme alla figlia Alice, nata dall’amore con Dario Acocella. “Alla fine ho portato anche te nei posti che più amo al mondo. Trentino Alto Adige”, ha scritto qualche giorno fa su Instagram la Guaccero. In attesa di scoprire il suo futuro professionale, Bianca si gode la bellezza delle montagne e l’affetto del suo grande amore, Alice. Nelle prossime settimane sono attese novità, i fan scalpitano per rivederla all’opera sul set o in un nuovo show.

