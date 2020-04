Bianca Guaccero su Raimondo Todaro e Francesca Tocca/ “Mi auguro non sia vero!”

Sono ancora tanti i punti interrogativi riguardanti la storia nata nella scuola di Amici 2020 tra la ballerina professionista Francesca Tocca e l’allievo Valentin Dumitru. La Tocca ha infatti preferito non proferire parola dopo il post di Valentin e la stessa cosa ha fatto suo marito, ormai ex, Raimondo Todaro. Pare che la loro relazione fosse ormai in crisi già da prima che Valentin facesse capolino nella vita di Francesca; ma come stanno ora le cose tra loro? A dire la sua su questa delicata vicenda è stata anche la conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero che con Raimondo Todaro ha un rapporto di amicizia e, dunque, conosce la coppia. Nel corso della diretta Instagram di Pronto Detto Fatto, la conduttrice non si è però sbilanciata più di tanto.

Bianca Guaccero sulla fine della storia di Tocca e Todaro: “Spero che…”

“Non entro nel merito delle sue vicissitudini personali, è uno straordinario amico e un bravissimo professionista ma, poi, per il resto non mi permetterei mai di entrare nella sua vita privata.” ha dichiarato Bianca Guaccero sull’amico Raimondo Todaro. E sulla fine della sua relazione con la moglie Francesca Tocca ha poi aggiunto: “Non so se sia vera questa storia ma mi auguro di no, ripeto non entro nel merito della loro vita”. Chissà se a far chiarezza presto saranno i diretti interessati.



