Bianca Guaccero/ “Virna Lisi? Una antidiva con una grande umanità!” (Illuminate)

Bianca Guaccero racconta Virna Lisi: episodio inedito

Virna Lisi è la protagonista del terzo docu-film del ciclo Illuminate, in onda il 7 novembre in seconda serata su Rai3. A guidare lo spettatore nella vita della grande attrice sarà Bianca Guaccero, che ha lavorato al suo fianco nella fiction del 2001 La memoria e il perdono, dove ne interpretava la figlia desaparecida. “Com’è stato raccontare Virna Lisi? – racconta intervistata da Leggo – è stata un’esperienza molto intensa, entrare nella sua casa e nella sua vita è stato un tripudio emotivo. Sapevo quanto fosse riservata e rispettosa del suo privato, quindi mi sentivo investita da una grande responsabilità. Tanto che, durante le riprese, mi è venuto da piangere”. Poi ha raccontato il ricordo che ha di lei: “Era una persona molto integra, professionale, che voleva essere vista per la sua grande forza recitativa più che per la sua innegabile bellezza. Una antidiva con una grande umanità, una donna vera, pulita, attaccata alle radici. Sul set tutti avevano una sorta di timore reverenziale nei suoi confronti, io ancora di più perché ero giovanissima e alle prime armi”.

Bianca Guaccero, Virna Lisi: “Ricordati, la cosa più importante che avrai, nella vita, è la famiglia di origine e quella che ti creerai”

Bianca Guaccero poi, racconta un episodio con protagonista Virna Lisi: “Un giorno mi chiamò e mi disse: “Ricordati, la cosa più importante che avrai, nella vita, è la famiglia di origine e quella che ti creerai”. Perché mi ha voluto dire quella frase? Penso mi volesse proteggere. Ne ho parlato con Corrado, suo figlio, mi ha detto che probabilmente le ero piaciuta, aveva visto che ero una persona perbene e perciò mi ha volto dare questo consiglio, come fossi veramente sua figlia. Con quelle parole mi entrò nel cuore, tanto che, nonostante dopo quell’esperienza non ci fossimo più incontrate, quando venne a mancare piansi molto”. La Guaccero è attualmente in TV con Detto Fatto, programma che ama pazzamente: “Mi sono innamorata di quel programma dal primo giorno, senza mai aver paura. Prima di allora non mi ero mai esposta tanto in televisione, ero curiosa di vedere come me la sarei cavata e sono contenta perché viene fuori anche un lato più autoironico di me, da giullare. Mi diverto un sacco”.

