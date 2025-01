Avere 8 anni e conquistare già il giudizio positivo della critica cinematografica è forse il più grande dei sogni, eppure Bianca Usai dalla sua tenera età non ha proprio il set nel suo futuro come attuale aspirazione. “Cosa voglio fare da grande? Non lo so, l’attrice forse no. Non è che non mi piace il set però per adesso è noioso. Magari quando cresco può essere che decido di fare l’attrice”. Queste le parole della piccola attrice ospite oggi a La Volta Buona al fianco della sua ‘mamma professionale’ Valentina Lodovini. Qualcuno si sarà sicuramente chiesto chi sono i genitori di Bianca Usai e la curiosità è stata in parte esaurita proprio nel salotto di Caterina Balivo questo pomeriggio grazie all’incontro con Laura, mamma di Bianca Usai.

Caterina Balivo non poteva che incalzare Laura – mamma di Bianca Usai – su come vivono i genitori il successo di una figlia che così piccola è già alla conquista dei set cinematografici. “E’ impegnativo però lei si è sempre divertita tanto, è stato un set meraviglioso perchè è diventata molto amica dell’altro bambino suo collega”. Queste le parole della mamma di Bianca Usai a proposito dell’ultimo impegno sul set come figlia di Valentina Lodovini e Fabio De Luigi.