Bianca Vitali, moglie Stefano Accorsi/ 20 anni di differenza, ma l’amore è più forte

Bianca Vitali e Stefano Accorsi sono sempre più innamorati che mai. I due si sono conosciuti sul set della serie tv 1992, uno dei maggiori lavori dell’attore degli ultimi anni. “Lei è stata chiamata a fare una parte”, ha detto il padre di lei, il direttore Aldo Vitali a Rivelo qualche tempo fa, “abbiamo iniziato a capire che qualcosa stava succedendo, mia moglie soprattutto”. Bianca ha 20 anni in meno del marito, ma la differenza d’età non ha impedito ai due di innamorarsi follemente. “Non mi sono messo con la ragazza che mi fa sentire di nuovo pischello“, ha detto l’attore alla stampa in diverse occasioni. Il cuore di Stefano non ha conquistato tra l’altro solo quello della sua dolce metà, ma anche della famiglia di lei. “Mi ricordo che la prima volta che ho conosciuto Stefano“, ha detto ancora Vitali, “eravamo ad un casello autostradale. È una persona bellissima, sono molto contento che Bianca e Stefano si siano sposati”. Inutile però cercare foto della coppia sui social. Tutto si è cristallizzato nel 2017 per Bianca, che non posta più foto su Instagram da allora. L’ultimo scatto la vede al fianco del marito in occasione dei David di Donatello di quell’anno. Lei, avvolta da un morbido vestito giallo con motivi a fiori, sfoggia anche un bel pancione.

Bianca Vitali, moglie Stefano Accorsi: la famiglia come un posto importante

L’età di Bianca Vitali non ha convinto subito Stefano Accorsi, anche se poi l’attore è diventato suo marito nel giro di poco tempo. “Non sono un Peter Pan e vivo la famiglia come un posto importante della mia vita”, ha detto tempo fa a LiberiTutti, “ci sono ritmi, regole. E ci sto bene”. I 20 anni di differenza che li dividono però hanno sollevato dei dubbi in Accorsi all’inizio. Poi tutto è passato e il merito è dell’andamento felice della loro unione. Così quella distanza si è assottigliata sempre di più fino a scomparire. Oggi, martedì 2 giugno 2020, Stefano Accorsi sarà uno dei protagonisti che vedremo in Non mollare mai – Storie Tricolori, in onda nella prima serata di Rai 1. Non è escluso che l’attore decida di parlare della sua famiglia e del figlio Lorenzo. Non è stato semplice per lui riuscire ad affrontare la separazione da Laetitia Casta, ma ora quel ricordo è sempre più lontano. “Non è stato facile, ho chiesto aiuto, anche a uno psicologo“, ha detto tempo fa a Grazia in merito alla rottura con la sua ex, “È stato fondamentale cambiare punto di vista. I problemi vanno guardati in modo diverso, se dopo mesi non si superano. Non si può rimanere in eterno in una situazione che va male, anche se costa fatica lasciarla andare”. Nonostante questo, i giornali di gossip amano rispolverare spesso e volentieri il motivo della loro frattura. Soprattutto in seguito alle dichiarazioni rilasciate tanti anni fa al sito Al Femminile, in cui ha lasciato intendere di essere stata lasciata dall’attore. “Perchè la gente pensa sempre che siano le mogli a lasciare i mariti?”, ha detto all’epoca, “a volte è il contrario. Nel mio caso è stato più semplice perchè non sono mai stata sposata”.



