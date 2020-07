Bice Valori/ L’amore per Paolo Panelli e il successo tra cinema e tv (Techetechetè)

Bice Valori tra le protagoniste di “Techetechetè“, il programma cult in onda su Raiuno. Attrice, comica e conduttrice televisiva di innato talento, Bice nasce il 13 maggio del 1927 a Roma in una famiglia dell’alta borghesia. Il padre Aldo Valori è un noto giornalista che durante gli anni della guerra ha ricoperto il ruolo di segretario del sindacato giornalisti, mentre i fratelli sono l’urbanista Michele Valori e il teologo Paolo Valori. Sin da bambina Bice si appassiona al mondo della recitazione; un passione che decide di seguire quando, una volta conseguito il diploma, decide di iscriversi all’Accademia d’Arte Drammatica di Roma. Un’esperienza che le cambia la vita sia dal punto di vista personale che artistico. Sono anni importanti e decisivi per la sua formazione di attrice, ma anche di donna visto che proprio presso l’Accademia incontro Paolo Panelli che diventa alcuni anni dopo, per la precisione nel 1952, suo marito. Un rapporto che va ben oltre quello sentimentale, visto che la coppia sigla anche un forte sodalizio artistico.

Bice Valori: il successo e la morte

Durante gli anni ’50, Bice Valori si fa conoscere come attrice nel teatro di rivista recitando di diverse commedie musicali di Garinei e Giovannini, ma anche come conduttrice radiofonica. Poco dopo debutta anche al cinema lavorando accanto al genio indiscusso di Totò nel film “Sette ore di guai” facendosi apprezzare come caratterista. Questo suo approccio alla recitazione la porta a lavorare con il regista Mario Mattoli in diversi film comici di grande successo tra cui ricordiamo “Totò terzo uomo” e “Il padrone del vapore”. Non solo, la Valori si ritrova a lavorare anche con grandi attori e registi del calibro di Steno, mentre Comenicini la vuole a tutti i costi per recitare nel film “La bella di Roma” accanto ad Alberto Sordi. Pochi anni dopo diventa mamma della piccola Alessandra, nata dall’amore e dal matrimonio con Paolo Panelli. Il successo di Bice Valori prosegue anche per tutti gli anni ’60 e ’70 recitando in diversi commedie di successo tra cui: “Il medico della mutua” di Luigi Zampa in cui recita con Alberto Sordi, ma anche in “La bisbetica domata” di Zeffirelli. Parallelamente al grande successo come attrice, Bice si fa conoscere ed apprezzare anche nel piccolo schermo dove propone sketch e siparietti in compagnia del marito Paolo Panelli. Indimenticabili i loro spettacoli nei vari programmi e varietà: a “Studiouno” a “Speciale per noi” fino a “Doppia coppia” dove interpreta il personaggio della centralinista Rai amatissimo dal grande pubblico televisivo. L’attrice muore a soli 53 anni a causa di un ictus.



