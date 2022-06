Biden choc: “Ci sarà un’altra pandemia”/ Video: “Ci servono soldi per affrontarla”

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, ha parlato ai giornalisti in occasione di una conferenza stampa indetta presso la Casa Bianca e avente come oggetto i vaccini Covid-19 per i bambini di età inferiore ai cinque anni. Il numero uno del Paese a stelle e strisce ha inquietato tutti quando ha risposto alla domanda di un reporter, il quale gli ha domandato a quanto ammontino le scorte di vaccini disponibili per questa fascia d’età e quanti bambini residenti sul suolo nazionale sarà possibile vaccinare prima di attingere da nuovi fondi messi a disposizione dal Congresso.

In tale circostanza, infatti, Biden ha asserito: “Beh, ce la faremo almeno per quest’anno. Abbiamo bisogno di più soldi. Ma non abbiamo solo bisogno di più soldi per i vaccini per i bambini, alla fine; abbiamo bisogno di più soldi per pianificare la seconda pandemia. Ci sarà un’altra pandemia. Dobbiamo pensare al futuro. E questo non è qualcosa che l’ultimo governo ha fatto molto bene. È qualcosa che noi stiamo facendo abbastanza bene. Ecco perché abbiamo bisogno di soldi”.

JOE BIDEN LANCIA L’ALLARME: “CI SARÀ UNA SECONDA PANDEMIA”

Non è peraltro la prima volta che Joe Biden, sulla scia delle dichiarazioni rilasciate nei mesi scorsi da Bill Gates, “vaticina” e prevede una nuova catastrofe sanitaria, pronta ad abbattersi sul mondo. Già lo scorso 10 giugno, intervenendo all’apertura della Plenaria del IX Vertice delle Americhe a Los Angeles, il leader americano aveva asserito: “Ci sarà un’altra pandemia e occorre essere pronti” ad affrontarla con i vaccini e le cure necessarie”.

A margine di tale evento, Joe Biden aveva altresì invitato gli altri capi di Stato e di governo del continente a “lavorare insieme per affrontare le sfide per il futuro della regione, dall’emergenza sanitaria alla transizione energetica, dall’insicurezza alimentare alle migrazioni senza precedenti, all’affermazione della democrazia”.

