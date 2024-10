ELEZIONI USA 2024, I TIMORI DI BIDEN

Il presidente americano Joe Biden è fiducioso riguardo la possibilità che le elezioni presidenziali Usa 2024 siano “libere ed eque“, d’altra parte non ha nascosto la sua preoccupazione in merito al rischio che possano non essere “pacifiche“. Ne ha parlato in un intervento dalla Casa Bianca, tirando direttamente in ballo l’ex presidente Donald Trump, candidato contro l’attuale vicepresidente Kamala Harris.

“Le cose che Trump ha detto e quelle che ha detto l’ultima volta quando non gli piaceva il risultato delle elezioni erano molto pericolose“, ha aggiunto. Inoltre, si è detto “preoccupato per quello che stanno per fare“, in riferimento alle osservazioni del senatore dell’Ohio JD Vance, il quale durante il dibattito di martedì tra gli aspiranti vicepresidenti ha evitato la domanda sulla vittoria di Biden alle elezioni presidenziali del 2020.

“Sono concentrato sul futuro“, è stata la sua risposta. “Sono piuttosto scioccato da questo. Ha perso le elezioni. Questo non è un dibattito, non è niente di diverso dal mondo di Donald Trump“, la risposta del rivale Tim Walz, governatore del Minnesota.

LE PAROLE SU TRUMP UNA STRATEGIA ELETTORALE?

Proprio in merito a questo scambio tra Vance e Walz, il presidente americano ha dichiarato ai giornalisti: “Ho notato che il candidato repubblicano alla vicepresidenza non ha detto che avrebbe accettato il risultato delle elezioni. Non hanno accettato nemmeno il risultato delle ultime elezioni“.

Le osservazioni di Biden evidenziano la preoccupazione all’interno del governo sul rischio che si ripetano le violenze scoppiate al Campidoglio il 6 gennaio dopo la sconfitta del tycoon alle elezioni Usa del 2020. L’inquilino della Casa Bianca ha dribblato le domande sui preparativi dell’amministrazione per cercare di contrastare quel tipo di violenza, dicendo solo che viene costantemente informato sulle minacce alla sicurezza interna.

Stando a quanto riportato dal New York Times, “il riconoscimento di non essere certo che il passaggio di potere sarà pacifico è sorprendente, visto che spesso si descrive come una persona ottimista“, d’altra parte rientra nella strategia democratica per mettere in guardia dal rivale repubblicano.

Anche la candidata democratica Kamala Harris aveva accusato il repubblicano di non sostenere un trasferimento pacifico del potere: “Ha detto che in queste elezioni ci sarà un bagno di sangue, se questo – e l’esito di queste elezioni – non sarà di suo gradimento. Voltiamo pagina. Non torniamo indietro. Tracciamo una rotta per il futuro e non torniamo al passato“.