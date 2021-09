Biden pensa a vaccino obbligatorio per i lavoratori/ Usa si preparano per terza dose

Il presidente degli Stati uniti Joe Biden giovedì potrebbe introdurre regole più dure sui vaccini per i lavoratori federali e potrebbe incoraggiare anche le imprese private a fare lo stesso. Biden, secondo alcune fonti riportate dalla Cnn, firmerà un ordine esecutivo che richiederà a tutti i lavoratori federali di essere vaccinati, senza la possibilità di effettuare test contro il Covid-19. Un passo in avanti da parte dell’amministrazione rispetto all’inizio dell’estate, quando aveva chiesto la vaccinazione dei lavoratori federali, ma allo stesso tempo consentiva anche i test. La Casa Bianca ha elogiato le aziende che già richiedono la vaccinazione dei propri dipendenti.

Per giovedì Biden potrebbe anche annunciare un aumento dei test gratuiti: i funzionari della sanità pubblica la considerano una misura fondamentale per contenere il virus, in particolare quando i bambini torneranno a scuola e alcuni lavoratori negli uffici. Un funzionario della Casa Bianca ha detto che i sei pilastri del piano di Biden includono: il vaccino a chi ancora non l’ha fatto; proteggere ulteriormente i vaccinati con un richiamo; tenere aperte le scuole; aumentare i test e chiedere l’uso di mascherine; tutelare la ripresa economica e migliorare l’assistenza ai malati di Covid-19. Negli Stati uniti c’è stato un aumento di casi che ha portato a un ritorno alle mascherine e al prolungamento del lavoro da casa.

Mentre Biden ha incoraggiato le aziende a richiedere la vaccinazione ai lavoratori, i funzionari hanno detto che il settore privato potrebbe fare di più per incoraggiare le persone a vaccinarsi. La Casa Bianca ha detto più volte che non ci sarà un passaporto obbligatorio per i vaccini a livello federale, ma ha spinto con altri metodi per aumentare le vaccinazioni.