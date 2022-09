Biden vs Trump: “Minaccia la democrazia”/ L’ex presidente: “Soffre di demenza senile”

Prosegue lo scontro a distanza tra Donald Trump e Joe Biden. Dopo le accuse di quest’ultimo nei confronti dell’ex presidente, questo ha risposto come suo solito tramite i social, replicando all’attuale Capo degli Stati Uniti di essere «matto o affetto da demenza senile». Parole che arrivano dopo che ieri il presidente americano ha accusato Trump e tutti i suoi sostenitori di «minacciare la democrazia americana».

Sul proprio canale social “Truth”, Donald Trump ha scritto: «Se guardate alle parole, al significato, dell’imbarazzante e arrabbiato discorso di Biden, ha minacciato l’America, anche con l’uso della forza militare. Deve essere pazzo o affetto da demenza all’ultimo stadio». L’ex presidente ha continuato: «Qualcuno dovrebbe spiegare a Joe Biden, lentamente ma appassionatamente, che MAGA significa, con la forza che possono ottenere le semplici parole, RENDERE DI NUOVO GRANDE L’AMERICA! Se non vuole rendere di nuovo grande l’America attraverso parole, azione e pensiero – e non lo sta facendo – certo non dovrebbe rappresentare gli Stati Uniti d’America».

Biden-Trump, prosegue lo scontro

Joe Biden ha tenuto un discorso dall’edificio storico di Filadelfia, lo stesso furono firmate la dichiarazione di indipendenza e la costituzione degli Stati Uniti. Nel corso di questo, ha sferrato un duro attacco al Tycoon: “Donald Trump e le forze Maga sono estremisti e costituiscono una minaccia alle fondamenta stesse della nostra Repubblica”. Il presidente ha proseguito: “Le forze Maga sono determinate a portare indietro questo Paese. A tornare a un’America dove non c’è diritto di scelta, diritto alla privacy, diritto alla contraccezione, diritto a sposare chi ami”.

“Per molto tempo ci siamo convinti del fatto che la democrazia americana fosse garantita. Non lo è. Dobbiamo lottare, difenderla. Proteggerla. Ognuno di noi”, ha continuato il presidente americano nel suo discorso ‘Soul of the Nation’ all’Independence Hall. Parole alle quali Trump ha risposto in maniera piccata.











