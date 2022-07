Big Boy/ Perché Sergio Sylvestre ha deciso di cambiare nome?

Da poco ha cambiato il suo nome da Sergio Sylvestre allo pseudonimo Big Boy, che si tratta anche del titolo di una delle sue canzoni e così lo vedremo accolto a Battiti Live. Ha deciso di cambiare il nome per dare una sorta rinnovamento alla sua carriera e alla sua immagine, in modo tale da essere sempre originale e creativo. Ultimamente ha realizzato una nuova canzone intitolata Rollercoster in collaborazione con i Room 9, brano che sta ottenendo un grande successo presso il pubblico italiano, raggiungendo numerosi ascolti su tutte le piattaforme musicali. Ovviamente l’obiettivo è ritrovare quella fama che lo aveva portato alla vittoria di Amici di Maria De Filippi e che nell’ultimo periodo sembra avergli di fatto voltato le spalle. Noi siamo tutti dalla sua parte perché consapevoli della sue immense capacità.

Big Boy, la carriera di Sergio Sylvestre

Sergio Sylvestre, conosciuto anche come Big Boy da qualche tempo, è un cantante statunitense nato a Los Angeles il 5 dicembre del 1990. Si tratta di un artista molto conosciuto e amato in Italia soprattutto dopo la sua vittoria al talent show Amici di Maria De Filippi. Si è avvicinato al mondo della musica fin da piccolo, per poi ottenere un grande successo grazie alla sua vocalità e al suo carattere gentile e disponibile. Dall’inizio della sua carriera ha realizzato due album, uno nel 2017 chiamato Sergio Sylvestre e l’altro, sempre nello stesso anno, chiamato Big Christmas, pubblicato poco prima delle vacanze di Natale di quell’anno. Nel 2016, invece, aveva pubblicato un EP chiamato Big Boy, da cui poi ha preso il nome. Le sue canzoni più celebri sono sicuramente: Con te, Big Boy, No Goodbye, Prego, Ashes, Parolacce, Planes, Motel California, Story of my life, Come il sole ad ottobre e tante altre.

