Biggio e Mandelli (Soliti Idioti): “non ci sopportavamo”/ “Reunion? C’entra Fiorello”

Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, meglio noti per essere stati la coppia comica de I Soliti Idioti, svelano perché si sono separati bruscamente e qual è stata la scintilla che li ha fatti tornare nuovamente insieme. “Una coppia comica è come un matrimonio, noi siamo insieme da maggio 2000 grazie a Mtv – racconta il duo, ospite del late show Stasera C’è Cattelan Su Rai Due – Era la prima volta che siamo stati sul set insieme, prima scrivevamo gli sketch, ed è stato come se lo facessimo da sempre, come quando tu fai l’amore e scopri che è come se ti conoscessi da sempre. Lì abbiamo capito che c’era una chimica”.

Francesco Mandelli ammette che “a un certo punto noi abbiamo fatto succedere questa cosa meravigliosa dei Soliti Idioti, però purtroppo il successo, tutto questo tritacarne dove ti inserisci è andato a ledere i rapporti, ci siamo accorti che come succede nelle coppie non ci sopportavamo più e avevamo bisogno di staccarci”. E riconosce che “purtroppo l’abbiamo fatto in maniera un po’ ruvida”.

Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli de I Soliti Idioti “ci siamo trovati uguali ma cambiati”

Fabrizio Biggio, riferendosi a Mandelli, confessa che “lui si arrabbia ogni volta che io gli voglio dare atto di questa cosa: è stato lui a cercarmi, io ero un pochino quello pignoletto che dice no, basta, non ti voglio più vedere. Invece lui mi ha cercato più volte finché ci siamo rincontrati e ci siamo resi conto che avevamo fatto un percorso. Ci siamo trovati uguali, ma cambiati”. Nel salotto condotto da Alessandro Cattelan, Francesco Mandelli svela che “a me dispiaceva di più non avere il mio amico, poi la coppia comica sarebbe ricapitata se doveva ricapitare. A me mancava un amico, perché noi siamo stati amici. Per dire, lui non aveva mai conosciuto mia figlia se non il giorno in cui abbiamo litigato”.

“In questa reunion c’è lo zampino di Fiorello – rivela il duo comico – nel senso che quando noi ci siamo rincontrati in estate l’anno scorso, Fiorello ci ha detto che dovevamo tornare insieme, anzi anche avremmo dovuto ripartire dal teatro. Lui è stato un po’ come un padrino ed è anche stato il primo a farci tornare in televisione con uno sketch”. Un nuovo inizio per una coppia amatissima dai telespettatori italiani che forse ha ritrovato la chimica che si era sbiadita nei dieci anni di silenzio tra i due.











