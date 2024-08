Biglietti Oasis 2025, date e prezzi: quanto costano e come acquistarli

I fan si preparano per l’acquisto dei biglietti del concerto reunion degli Oasis nel 2025. La corsa ai biglietti prende il via oggi, sabato 31 agosto 2024, alle 10 su Ticketmaster.it e LiveNation.it. Come acquistare i biglietti Oasis? I fan della storica ban ingliese in tutto il mondo potranno farlo collegandosi alle piattaforme di vendita dei biglietti alle 10 di mattina (italiane, le 9 in UK) di sabato 31 agosto. Il sito italiano di Ticketmaster rimanda all’omologo nel Regno Unito. Cresce l’attesa, dunque, per la reunion dei fratelli Noel e Liam Gallagher.

Per sapere, invece, quanto costano i biglietti Oasis Live 2025, concerto reunion, annunciato nei giorni scorsi e previsto per l’estate prossima, dai media del Regno Unito emerge che i prezzi biglietti vengono a costare tra le 70 e le 500 sterline (80-600 euro). Allo stadio di Wembley a Londra si parte da 74 pound (87 euro) per arrivare sino a 506 (oltre 600 euro) se si vuole un trattamento vip. I posti più economici sono per i live al Principality Stadium di Cardiff, dove si possono trovare a 73 pound (86 euro), a 74 (87 euro) per il Murrayfield Stadium di Edimburgo. Per le due date in Irlanda si parte da 86 euro mentre ad Manchester, città natale dei fratelli Gallagher, i biglietti costano ben 148 sterline.

Oasis Live 2025: date del concerto reunion e misure anti-bagarinaggio

In vista dell’apertura delle prevendite per il reunion tour degli Oasis 2024, Ticketmaster ha annunciato misure anti-bagarinaggio per contrastare gli speculatori. Il limite massimo di biglietti acquistabili è stato fissato a quattro per nucleo familiare, e i tagliandi saranno validi solo se acquistati sul circuito primario di Ticketmaster. Spiegato come acquistare i biglietti per gli Oasis, i prezzi e dove comprarli, non resta che riepilogare le date del tour con gli ultimi aggiornamenti.

Dopo anni di voci e attese, il loro tour mondiale sarà realtà nel 2025, con inizio il 4 e 5 luglio a Cardiff al Principality Stadium e tappe l’11, 12, 16, 19 e 20 luglio a Manchester, Heaton Park; il 25, 26 e 30 luglio e il 2 e 3 agosto a Londra, Wembley Stadium; l’8, 9 e 12 agosto a Edimburgo, allo Scottish Gas Murrayfield Stadium; il 16 e 17 agosto a Dublino, al Croke Park. Al momento le date sono circoscritte a Regno Unito e Irlanda ma il tour potrebbe sconfinare. Si parla in particolare di Stati Uniti, Canada e Messico sempre nel 2025.

