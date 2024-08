Solo due giorni fa gli Oasis hanno annunciato l’Oasis reunion tour 2025 e i biglietti sono già quasi esauriti, tanto da portare i fratelli Gallagher ad aggiungere tre date per l’anno prossimo. Per il momento sono stati inseriti altri tre show che come gli altri, si terranno tutti nel Regno Unito, prima di partire con il tour mondiale nel 2026. Noel e Liam Gallagher hanno deciso di giocare prima in casa, ripartendo da dove hanno lasciato il pubblico nel 2009, quando hanno annunciato la fine del loro percorso musicale.

Le date aggiunte per l’Oasis reunion tour 2025 sono tre: il 16 luglio 2025 a Manchester, presso il famoso Heaton Park. La seconda data è prevista a Londra il 30 luglio 2025 allo stadio di Wembley, mentre l’ultima si terrà ad Edimburgo il 12 agosto 2025 al Murrayfield Stadium. Nel 2025, se la richiesta è così alta, i fratelli Gallagher non escludono qualche viaggio anche in Canada, in Messico e negli Stati Uniti, mentre per ora di un Oasis reunion tour 2025 in Europa, non se ne parla fino al 2026.

Oasis reunion tour 2025: il costo dei biglietti e il grande mistero sul nome dei concerti

Per quanto riguarda la vendita dei biglietti dei nuovi concerti degli Oasis, saranno in vendita al pubblico alle 10 di sabato 31 agosto (ora italiana). Si raccomanda di registrarsi prima ai siti dei ticket, per prenotarsi più agevolmente e non farsi rubare il posto, dato che si prevede un altro boom enorme. Per ora, i fan italiani rimangono a bocca asciutta. Sono stati gli stessi Oasis a precisare che nel corso del 2025 non è prevista nessuna tappa europea, tanto che non verranno anche a presenziare nei vari festival di zona. Per ora, l’unica possibilità di vederli è quella di comprare i biglietti per il reunion tour del prossimo anno.

Certo è che i fratelli Gallagher hanno intitolato questa iniziativa con il nome di Oasis Live ’25 World Tour, e a far sperare i loro fan è stata proprio la parola “World”, che ha fatto pensare ad un giro intorno al mondo, con la possibilità di vederli in ogni stato. In ogni caso, pare che gli Oasis si riferissero alla possibilità di aprire le loro porte all’Oasis reunion tour 2025 anche agli Stati Uniti nel 2025, così come al Messico e al Canada. Dopotutto, sono delle star amatissime anche oltreoceano! Ma quanto costano i biglietti degli Oasis? I prezzi non sono di certo modici, a seconda di dove ci si vuole piazzare. Si parte in ogni caso dagli 80 ai 600 euro. Nella loro città natale, Manchester, i biglietti per l’Oasis reunion tour 2025 sono venduti a 176 euro per i posti in piedi.