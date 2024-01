Biglietti Sanremo 2024: quanto costano e dove comprarli/ Al via la vendita dal 23 gennaio

Biglietti Sanremo 2024: quando escono i biglietti

Sale la febbre per il Festival di Sanremo 2024, al via da martedì 6 febbraio. Quello che sarà il quinto Festival targato Amadeus è attesissimo dal pubblico e tra i tanti milioni di telespettatori, ci sono anche quelli che riusciranno a vedere la famosa kermesse musicale direttamente dal Teatro Ariston. Riuscire, tuttavia, ad acquistare un biglietto per assistere ad una delle cinque serate non è affatto semplice e sul web è caccia alle varie informazioni.

Sanremo omaggia Toto Cutugno/ Durante il Festival su via Matteotti luminarie con il testo di "L’italiano"

I biglietti per le cinque serate del Festival di Sanremo 2024 saranno in vendita dal 23 gennaio, a partire dalle 9, sul sito ufficiale di Sanremo dove sarà possibile acquistare un massimo di 2 (due) titoli di ingresso a persona dalla prima serata di martedì 6 febbraio alla finalissima del 10 febbraio.

Quanto costano i biglietti del Festival di Sanremo 2024

Quanto costano i biglietti per le cinque serate del Festival di Sanremo 2024? E’ questa la domanda più gettonata sul web in attesa della messa in vendita dei tagliandi dell’evento musicale e televisivo più atteso dell’anno. Per la galleria, invece, si parte da 110 euro per le prime 4 sere e si arriva a 360 euro per la finale.

Angelina Mango: "La Noia? Una canzone autobiografica..."/ La confessione che anticipa Sanremo 2024

Per acquistare i biglietti, è necessario registrarsi sul sito inserendo tutti i dati dell’acquirente e tutti i dati richiesti come mail, numero di telefono e così via. L’acquisto può essere fatto esclusivamente con carta di credito e tutti i biglietti saranno nominativi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA