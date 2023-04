Bill Butler, morto direttore fotografia Lo Squalo/ Spielberg: “gli devo molto”

Bill Butler, celeberrimo e amato direttore della fotografia statunitense, è morto nella serata di mercoledì 5 aprile a Los Angeles. A breve avrebbe compiuto 102 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’American Society of Cinematographers, che nel 2003 aveva consegnato a Butler il premio alla carriera e che ha dichiarato come Butler sia morto “circondato dall’affetto della moglie Iris e delle sue cinque figlie”.

Bill Butler era stato candidato all’Oscar per le riprese di Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975) di Milos Forman ed era stato il creatore delle scene horror del film Lo squalo (1975) di Steven Spielberg. Lo stesso Spielberg ha voluto ricordarlo con comunicato, sottolineando che ne Lo squalo Bill Butler “era la base di quella barca traballante chiamata Orca. Era l’unico elemento di calma in mezzo alla tempesta, e mentre combattevamo contro la natura e la tecnologia, che ci hanno stremato entrambi, il pubblico alla fine ha vinto la guerra. La visione della vita di Bill era pragmatica, filosofica e molto paziente, e gli devo molto per il suo contributo costante e creativo all’intero look dello Squalo“. Noto che per aver diretto la fotografia di Grease (1978) di Randal Kleiser, Bill Butler lascia con la sua morte grande tristezza nel mondo dello spettacolo.

È morto Bill Butler: dagli ultimi lavori alla collaborazione con Spielberg

Bill Butler ha lavorato come direttore di fotografia fino al 2006 con la commedia “Funny Money” di Chevy Chase, nonostante avesse più di ottant’anni all’epoca. La sua carriera supera il mezzo secolo ed esplode nel 1975 quando sostituì il licenziato direttore della fotografia Haskell Wexler a metà della produzione di Qualcuno volò sul nido del cuculo: entrambi ottennero una nomination all’Oscar per la fotografia. Butler strinse una profonda e proficua collaborazione con Steven Spielberg fin dai suoi telefilm dei primi anni Settanta e, quando un giorno incontrò casualmente il regista nel parcheggio degli Universal Studios e gli disse: “Ho sentito che stai facendo un film su un pesce” (Lo Squalo).

Bill Butler è stato molto attivo non soltanto sul grande schermo ma anche in televisione, vincendo il premio Emmy nel 1977 per le riprese del film I leoni della guerra e nel 1984 per la fotografia dell’adattamento di Un tram chiamato desiderio con Ann-Margret e Treat Williams. È stato nominato anche nel 1983 per la miniserie Uccelli di rovo.











