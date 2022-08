Lo Squalo/ Su Rete 4 il film di Steven Spielberg

Lo Squalo, su Rete 4 un film drammatico-horror

Lo Squalo sarà trasmesso da Rete 4 a partire dalle 21.25 oggi, lunedì 15 agosto. Si tratta di un film drammatico/horror del 1975, distribuito da Cic Cic Video, De Agostini (Il Grande Cinema Del Terrore) Laserdisc: Vivivideo e prodotto da “Richard D. Zanuck E David Brown per Zanuck/Brown Productions, Universal. La regia è di Steven Spielberg vincitore di 3 Premi Oscar come miglior regista per Salvate il soldato Ryan e Schindler’s List: La lista di Schindler un Premio alla memoria Irving G. Thalberg. Ha diretto Tom Cruise, Harrison Ford e Tom Hanks.

Ha curato la regia di Indiana Jones e i sequel e Jurrasic Park e i sequel. Nel cast sono presenti Roy Scheider morto in Arkansas il 10 febbraio 2008. In 39 anni di carriera ha interpretato 37 film e ricevuto 2 nomination all’Oscar per All that jazz: Lo spettacolo continua e Il braccio violento della legge. Robert Shaw interpreta Quint, tra i suoi ultimi film ricordiamo: Avalanche Express, Horror show e Forza 10 da Navarone. Lorraine Gary interpreta Ellen Brody. Nel cast troviamo inoltre: Richard Dreyfuss, Murray Hamilton e Carl Gottlieb.

Lo Squalo, la trama del film

La storia de Lo Squalo è ambientata in New England nella cittadina di Amity. A pochi giorni dell’inizio della Festa del 4 luglio viene ritrovato sulla spiaggia il corpo dilaniato di una ragazza. Dall’autopsia viene rilevato che la vittima ha subito un attacco da parte di uno squalo. A risolvere il caso viene chiamato il poliziotto Martin Brody che decide, per motivi di sicurezza di chiudere la spiaggia, ma il sindaco non è d’accordo, se si diffondesse la notizia che la ragazza ha subito un attacco da parte di uno squalo la gente non andrebbe più in vacanza nella località balneare che vive di turismo. Per ovviare al problema vengono falsificati i risultati dell’autopsia.

Dopo qualche giorno viene rinvenuto il corpo di un giovane dilaniato anche lui da un pescecane. A questo punto si scatena la caccia allo squalo e i pescatori scendono in mare per mettere fine all’incubo. Viene catturato e ucciso uno squalo tigre, ma secondo il biologo Hooper non è quello lo squalo terribile che invece ancora è libero di muoversi e seminare morte. Difatti uccide ancora e ferisce Michel, il figlio di Brody che riesce a salvarsi grazie all’aiuto di alcuni bagnanti. A questo punto il poliziotto decide di scendere in campo e affrontare in mare il feroce squalo. Ad aiutarlo intervengono Hooper e Quint, ma l’impresa è più difficile e complicata del previsto.

