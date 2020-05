Bill Gates chiama Conte per vaccino/ Si farà il punto sulla cura Pomezia-Oxford

Pubblicità

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, e il miliardario, filontropo, co-fondatore di Microsoft, Bill Gates, colloquieranno quest’oggi in merito al vaccino per il coronavirus. Così come anticipato nelle scorse ore dal quotidiano Corriere della Sera, l’ex numero uno dell’azienda di informatica, e il premier italiano, parleranno in videochiamata per affrontare appunto la questione della cura dal covid-19. In particolare, Conte e Gates si soffermeranno su uno dei tanti vaccini in lavorazione, quello che vede la collaborazione fra un’azienda romana, la Advent-Irbm di Pomezia, e la prestigiosa università di Oxford, che nel giro di poche settimane dovrebbe far scattare i test sulle persone dopo aver ottenuto riscontri positivi in laboratorio. Obiettivo del duo Advent-Oxford, produrre almeno 100 milioni di dosi entro la fine dell’anno 2020. Il magnate americano, che con la sua fondazione finanzia da anni con miliardi di dollari numerose associazioni, ricerche, organizzazioni, e via discorrendo, ha sempre messo il vaccino al centro dei propri discorsi da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus nel mondo.

Pubblicità

BILL GATES CHIAMA CONTE PER VACCINO: IL FILANTROPO AMERICANO HA GIA’ DONATO 250 MLN DI DOLLARI ALLA CAUSA

In una delle ultime interviste rilasciate ha svelato di essere pronto a finanziare in toto proprio il vaccino di Oxford, e fino ad oggi avrebbe già immesso nella ricerca ben 250 milioni di dollari, una cifra mostruosa per noi comuni mortali. Gates aveva sottolineato in quell’occasione che nessuno trarrà profitto economico dalla realizzazione della cura: “Se i loro risultati degli anticorpi saranno quelli promessi allora io e gli altri ci metteremo insieme in un consorzio e faremo in modo che sia prodotto in maniera massiccia. Nessuno si aspetta di guadagnarci, sarà un bene comune”. Un supporto, quello di Bill Gates, di cui si è parlato anche nella lettera firmata dai leader dell’Unione Europea, in cui si è annunciato un patto comune per finanziare la ricerca del nuovo vaccino: “Sosteniamo l’Organizzazione mondiale della sanità – si legge in un passaggio – e siamo lieti di unire le forze con organizzazioni esperte come la fondazione Bill e Melinda Gates e il Wellcome Trust”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA