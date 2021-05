Bill Gates e Melinda divorziano: problemi nell’intimità?/ Nessun tradimento, ma…

Il divorzio tra Bill Gates e la moglie Melinda è destinato ad entrare nella storia dei divorzi più costosi del mondo. Dopo 27 anni, la coppia ha scelto di dividersi e la notizia della fine del matrimonio del re dell’informatica ha rapidamente fatto il giro del mondo. Ma quale sarebbe il motivo che avrebbe spinto Bill e Melinda Gates a dirsi addio? Stando a quello che riporta Libero, a volere il divorzio sarebbe stata Melinda, convinta che il matrimonio si sia “spezzato in modo irrimediabile“. Ad allontanare i coniugi sarebbe stata la difficoltà di Bill Gates di conciliare vita privata e lavoro, ma anche l’incapacità di tenere in piedi la vita di coppia. Nessun tradimento, ma secondo alcuni rumors riportati da Libero, ad allontanare i coniugi Gates sarebbero stati i sentimenti finiti e, di conseguenza, la presunta, mancata intimità.

Divorzio Bill Gates e Melinda: sentimenti finiti

Dopo 27 anni di vita insieme, Bill Gates e Melinda hanno deciso di separarsi percorrendo, d’ora in poi, due strade diverse. La notizia del divorzio dei coniugi Gates ha fatto rapidamente il giro del mondo. Il fondatore di Microsoft e la moglie hanno spiazzato tutti con il loro annuncio dietro il quale non ci sarebbe nessun tradimento, nessun motivo particolare, ma semplicemente un amore finito dopo 27 anni di matrimonio e 34 di vita insieme. Con i sentimenti finiti, Bill e Melinda Gates si sarebbero lentamente allontanati fino alla decisione definitiva di divorziare che, stando ad alcuni rumors, sarebbe stata presa dalla signora. “Continueremo a condividere l’impegno in quella missione e il nostro lavoro insieme alla fondazione, ma non crediamo più di poter crescere insieme come coppia in questa prossima fase della nostra vita. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre ci avviamo verso una nuova vita”, hanno fatto sapere attraverso un comunicato.

