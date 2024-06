Bill Gates investe nel nucleare: “Miliardi di dollari nel progetto”/ “Primo reattore nel 2030”

Bill Gates è pronto a investire miliardi di dollari in una centrale nucleare di nuova generazione nel Wyoming: il progetto sarebbe pensato per soddisfare le esigenze energetiche degli Stati Uniti. La startup fondata dall’imprenditore, TerraPower LLC, ha cominciato la costruzione del suo primo reattore commerciale la scorsa settimana nel Wyoming, dove sta chiudendo una centrale a carbone: a spiegarlo è stato lo stesso miliardario co-fondatore di Microsoft Corp a Face the Nation della CBS. TerraPower prevede di completare il nuovo reattore nel 2030, come spiegato da Gates stesso, che ha annunciato: “Ho messo più di un miliardo, e ne metterò altri”.

Grok, l'intelligenza artificiale di Elon Musk in Europa/ Sarà lanciata dopo le europee: il motivo

TerraPower, sostenuto dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, doveva inizialmente essere operativo nel 2028 ma l’avvio è stato rinviato al 2030, perché ciò avrebbe significato fare affidamento sul combustibile proveniente dalla Russia. Per Gates tutto ciò era “inaccettabile”, come spiegato al GPS Fareed Zakaria della CNN. Il reattore utilizzerà sodio liquido come refrigerante anziché acqua e include inoltre sali fusi che possono immagazzinare calore, al fine di aumentarne la produzione: si rifornirà inoltre di combustibile per i reattori dagli Stati Uniti e dai suoi alleati e non dalla Russia, come spiegato dal miliardario.

Accordo Stellantis-Leapmotor/ Da settembre arrivano in Italia le auto elettriche cinesi: chi ci guadagnerà?

Bill Gates: “Carbone superato dal gas naturale”

Bill Gates ha spiegato ancora alla CNN che la sua intenzione di investire nella centrale nucleare nasce dal fatto che “il carbone è superato dal gas naturale. E quindi quello che dobbiamo fare è competere efficacemente con il gas naturale”. L’imprenditore ha definito l’impianto “sicuro e di nuova generazione”: il reattore verrà completato entro il 2030 in collaborazione con il Dipartimento dell’Energia. Il reattore Natrium sarà da 345 megawatt e utilizzerà un sistema di accumulo a sali fusi al fine di immagazzinare grandi quantità di energia: particolarmente innovativo sarà il sistema di stoccaggio che consentirà un controllo preciso della produzione di elettricità e riuscirà a garantire una fornitura affidabile.











© RIPRODUZIONE RISERVATA