Bill Gates “Sono ricco dovrei pagare più tasse”/ Richiesta a sorpresa del miliardario

Bill Gates vorrebbe pagare più passe perchè troppo ricco. Ebbene si, l’uomo più ricco del mondo, inventore e fondatore della Microsoft, con un patrimonio netto di 108.8 miliardi di dollari, è tornato a denunciare la necessità di avere una maggiore tassazione, in quanto privilegiato. «La discrepanza che esiste negli Stati Uniti tra i redditi più alti e quelli più bassi è molto più alta di quanto lo fosse 50 anni fa», sono queste le parole del miliardario filantropo, pubblicate su un blog, dal titolo “What I’m thinking about this New Year’s Eve” (“La disuguaglianza economica nel prossimo decennio. Cosa sto pensando alla vigilia del nuovo anno”). Una crociata, quella di Bill Gates, che giunge in un periodo in cui numerosi candidati Democratici alle prossime presidenziali negli Stati Uniti, stanno appunto sottolineando la necessità di aumentare le tasse verso i Paperoni d’America, a causa della diseguaglianza fra ricchi e poveri che è al massimo storico oltre oceano.

BILL GATES: “I RICCHI DOVREBBERO PAGARE DI PIU’..:”

«Alcune persone finiscono per fare grandi affari – ha proseguito Gates – Io, per esempio, sono stato ricompensato per il lavoro che ho fatto in modo sproporzionato, mentre ci sono tanti che lavorano duramente allo stesso modo e che fanno fatica ad andare avanti». Di conseguenza servirebbe una maggiore tassazione: «Sono a favore di un sistema in cui, se si hanno più soldi, è necessario pagare una percentuale più alta di tasse. Credo che i ricchi dovrebbero pagare più di quanto paghino oggi, inclusi me e Melinda. Ci dovrebbe essere una tassa sul guadagni in conto capitale (plusvalenze) – ovvero una tassa sui soldi accumulati facendo investimenti – che dovrebbero colpire i più ricchi, anche perché nessuna delle persone più ricche al mondo ha fatto una fortuna soltanto con il proprio stipendio». Fra i candidati Dem pronti a colpire i ricchi vi sarebbe in particolare Elizabeth Warren, che vorrebbe introdurre un nuovo sistema fiscale, che se approvato porterebbe Gates a pagare ben 6.3 miliardi di dollari. Nulla comunque in confronto ai 45 miliardi donati dallo stesso Gates negli ultimi 20 anni.

