Bimba 3 anni si sveglia al suo funerale/ Portata in ospedale, è morta poco dopo

Una bimba di 3 anni si è svegliata nel corso del suo funerale. Un accadimento choc quello verificatosi in Messico, dal momento che la piccola, di nome Camila Roxana Martinez Mendoza era stata dichiarata morta dai medici. Come riferito dalle principali agenzia di stampa internazionali, lo scorso 17 agosto la bambina era stata visitata dal suo pediatra, in quanto lamentava intensi dolori allo stomaco, con episodi di vomito. A quel punto, il medico ha suggerito alla madre di portare la sua baby paziente al pronto soccorso, così da consentire l’esecuzione di ulteriori accertamenti.

Giunta presso il nosocomio di Salinas de Hidalgo, la bimba poi svegliatasi durante il suo funerale, è stata presa in cura per disidratazione e poi dimessa, con una sola indicazione: farle assumere paracetamolo in caso di rialzo febbrile. Tuttavia, rientrata presso la propria abitazione, le condizioni della piccola non sono affatto migliorate e si è resa necessaria una nuova corsa in ospedale, dove Camila sarebbe arrivata gravemente disidratata con i medici che non sarebbero riusciti a trovarle una vena per farle la flebo.

BIMBA DI 3 ANNI SI RISVEGLIA DURANTE IL SUO FUNERALE: STAVA RESPIRANDO

Dopo diversi tentativi da parte del personale sanitario, Camila è stata dichiarata morta e la mamma non ha potuto vedere la bimba di 3 anni sino al giorno del suo funerale, stando a quanto raccontato proprio dalla donna. Tuttavia, proprio nel corso delle esequie, i familiari hanno osservato come i vetri della bara fossero appannati, come se la sua piccolissima occupante stesse ancora respirando.

Accortisi che la bimba era viva e si era svegliata durante il funerale, la famiglia ha chiamato i soccorsi e Camila è stata trasferita d’urgenza in nosocomio, dove la rianimazione non ha avuto successo e la morte è sopraggiunta, purtroppo per davvero, a causa di un edema cerebrale. Sulla piccola Camila saranno adesso condotti alcuni accertamenti autoptici, mentre un’inchiesta è stata aperta dalla procura generale dello Stato messicano di San Luis Potosí.

