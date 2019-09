Bimba di 10 anni minaccia suicidio/ Roma, salvata da 2 poliziotte: in casa con nonna

Ha minacciato il suicidio a soli 10 anni ma fortunatamente la bimba è stata salvata in extremis da due poliziotti fuori servizio prontamente intervenute. E’ quanto riferisce Corriere della Sera nell’edizione online spiegando quanto accaduto questo mercoledì mattina a San Giovanni, Roma. Le due poliziotte – una della Direzione Centrale della Polizia Criminale e l’altra del Commissariato San Giovanni -, sebbene fossero libere dal servizio, sono contemporaneamente intervenute in un palazzo attirate dalla presenza sospetta di alcune persone che si erano radunate in strada mentre guardavano verso l’alto. L’attenzione dei residenti e dei passanti era rivolta al balcone del terzo piano di un palazzo dove un’anziana donna urlava chiedendo aiuto mentre tratteneva una bambina di 10 anni che minacciava di buttarsi di sotto. Protagoniste della scena incredibile erano rispettivamente, nonna e nipotina.

BIMBA DI 10 ANNI MINACCIA SUICIDIO A ROMA: SALVA

All’armate da quanto notato in strada, le due poliziotte si sono prontamente precipitate nell’appartamento. La nonna, molto probabilmente al fine di facilitare i soccorsi, aveva lasciato preventivamente la porta di casa aperta e così le due agenti sono riuscite con semplicità ad introdursi in casa e a raggiungere la piccola che minacciava il suicidio. Entrambe sono così riuscite ad afferrare la bimba di 10 anni stringendola a loro e salvandole la vita. Grazie ai loro nervi saldi ma anche alla grande sensibilità ed al tatto le due poliziotte sono riuscite a portare a termine la loro impresa culminata con un lieto fine. Al momento appaiono ancora ignoti i motivi che avrebbero spinto una bimba di 10 anni a minacciare il suicidio. La piccola è stata successivamente affidata al personale sanitario giunto sul posto che l’ha trasportata in ospedale per accertamenti del caso. La nonna è stata invece sentita dagli investigatori del commissariato San Giovanni per ricostruire la vicenda.

