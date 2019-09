Omicidio Pozzo d’Adda/ Uccide la 26enne compagna poi tenta il suicidio: arrestato

Una ragazza è stata uccisa stamane dal suo compagno in quel di Pozzo d’Adda. L’uomo ha tentato a sua volta di togliersi la vita, senza però riuscirci. A riportare la notizia sono i principali organi di informazione online, sottolineando come la vittima sia una ragazza di soli 26 anni, trovata morta nella sua abitazione sita nel piccolo comune dell’hinterland milanese, molto probabilmente soffocata, forse con un cuscino. Nello stesso appartamento è stato rinvenuto anche il compagno/killer, che le forze dell’ordine hanno trovato con un coltello conficcato nel petto: l’uomo è stato immediatamente soccorso dagli uomini del 118 precedentemente allertati, e quindi trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Bergamo. I carabinieri della compagnia locale hanno aperto un’indagine e al momento si sta battendo la pista dell’omicidio-tentato suicidio.

OMICIDIO POZZO D’ADDA: UCCIDE LA COMPAGNA E TENTA IL SUICIDIO

Come spiega Il Fatto Quotidiano, ad avvisare le forze dell’ordine sarebbe stata l’ex moglie dell’omicida, che attorno all’alba di quest’oggi ha appunto allertato i carabinieri, raccontando loro di aver ricevuto una chiamata dal proprio ex, in cui le svelava le sue intenzione suicide, specificando però di voler prima ammazzare la sua attuale compagna di vita. Attorno alle ore 4:30 di stamane i soccorsi hanno fatto irruzione nell’abitazione di Pozzo d’Adda, ma per la 26enne originaria della Costa D’Avorio non vi era ormai più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dopo il soffocamento, anche se la stessa non presentava segni evidenti di violenza. L’uomo, un cittadino di origini italiane, versava invece in una pozza di sangue. L’aggressore si trova al momento piantonato in ospedale, e una volta guarito verrà trasferito in carcere, in attesa della convalida dell’arresto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA