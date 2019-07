Bimba di 2 anni sbranata viva da coccodrilli/ Recuperata solo la testa

Bimba di 2 anni sbranata viva da coccodrilli, tragedia in Cambogia: la piccola vittima è Rom Roath Neary, caduta nel recinto dei rettili della fattoria di famiglia a Siem Reap. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la bambina si era allontanata dalla madre, che l’ha persa di vista mentre cambiava il figlio nato da qualche settimana, e ad accorgersi della sua scomparsa è stato il padre: rientrato a casa dal lavoro, l’uomo ha iniziato a cercarla in tutta la tenuta prima di scoprire la terribile verità. Ecco le parole del tenente della polizia Och Sophen riportate dai colleghi de Il Messaggero: «Ha trovato un teschio nel recinto dei coccodrilli. Ha confermato che la figlia è caduta nel recinto degli animali che l’hanno uccisa, lasciando solo il suo cranio». Nonostante la recinzione di sicurezza apposita, la bimba era stata in grado di arrampicarsi attraverso un varco nella barriera finendo all’interno del recinto.

BIMBA DI 2 ANNI SBRANATA VIVA DA COCCODRILLI, DRAMMA IN CAMBOGIA

Dopo i drammatici episodi registrati in Etiopia e in Indonesia, un’altra morte dovuta all’attacco di coccodrilli. Nonostante il tentativo del padre di salvarla, per la piccola Rom non c’è stato niente da fare. Il Messaggero evidenzia che le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine sull’accaduto per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio, allertando le famiglie con allevamenti di coccodrilli di tenere d’occhio i bambini. Sono diverse, infatti, le fattorie di coccodrilli nel Paese asiatico, animali allevati per la loro pelle. Sta facendo il giro del web un video di un testimone oculare che ritrae il padre della bimba di 2 anni che tenta in ogni modo di recuperare la testolina della piccola sbranata dai rettili, con l’uomo che ha messo a repentaglio la propria vita per salvare ciò che restava della sua piccola.

