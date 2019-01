MANGIATA VIVA DA UN COCCODRILLO/ Video, l’animale salta dall’acqua e la sbrana: divorata una ricercatrice

Mai avrebbe immaginato il pericolo che stava correndo. Il coccodrillo non è infatti un animale che si caratterizza per la capacità di saltare, tutt’altro. E’ un animale con le zampe molto corte che in pratica si muove strisciando sulla pancia. Ma Deasy Tuwo, 44 anni, una studiosa che lavorava in una azienda indonesiana dove vengono tenuti coccodrilli e altri animali, è stata vittima di qualcosa che non si era mai visto prima. Quando si è recata a nutrire i coccodrilli che si trovano in una pozza profonda circa due metri e mezzo, uno di loro, battezzato con un simpatico nomignolo, Merry (allegro), è incredibilmente saltato fino ad afferrare la donna trascinandola in acqua e divorandola viva. Resti del corpo della donna sono stati trovati nelle fauci dell’animale il mattino dopo, segno che non era neanche riuscito a mangiarla tutta.

Una morte orribile. I funzionari che hanno esaminato la scena pensano che il coccodrillo si sia alzato sulle zampe posteriori fino a spiccare un salto fino al limite del muretto dove si trovava la studiosa, a circa due metri e mezzo di altezza. La mattina successiva alcuni dipendenti della struttura hanno notato qualcosa di strano nell’acqua. Hanno visto il coccodrillo immobile, e resti umani intorno alle sue fauci. L’animale è stato poi catturato e portato in una struttura apposita per esaminarne lo stomaco e vedere se contiene i resti del corpo della donna. Non è stato facile perché quando si avvicinavano per togliere i pezzi del corpo dalle sue fauci, l’animale si dibatteva violentemente.





