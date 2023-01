Bimba di 3 anni trovata morta nella lavatrice/ Parigi, deceduta per soffocamento

Una bimba di 3 anni è stata trovata senza vita in un appartamento di Parigi, precisamente nel XX arrondissement. Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, così come si legge sul sito web dello stesso giornale, la piccola sarebbe stato ritrovata morta nella lavatrice nella giornata di ieri, giovedì 12 gennaio 2023. La notizia è stata confermata dall’ufficio del procuratore di Parigi, notizie poi riportata dal quotidiano Le Parisien e secondo quanto emerso le indagini sono state affidate ai vigili per la tutela dei minori: pare che il tutto sia avvenuto durante la cena di ieri, mentre la famiglia stava cenando.

I genitori, preoccupati dal non vedere più la loro bambina, si sono quindi domandati dove fosse e insieme al resto dei fratelli (4 bambini in totale) hanno iniziato a cercarla, trovandola appunto nella lavatrice. Subito dopo averla rinvenuta, purtroppo senza vita, nell’elettrodomestico, la famiglia ha avvisato il Samu, il soccorso locale che è intervenuta nel giro di pochi minuti sul posto. Resta da capire quale sia l’origine della morte della piccola, che stando a quanto spiegato dal quotidiano Le Parisien sarebbe sconosciuta.

BIMBA DI 3 ANNI MORTA NELLA LAVATRICE: “NESSUN SEGNO DI PERCOSSE”

In ogni caso, stando ai primi aggiornamenti, pare che la bimba sia deceduta per soffocamento: “Ma dobbiamo stare molto attenti”, le parole di una fonte vicina alle indagini “Non sappiamo affatto cosa sia successo. Apparentemente, non arrecava tracce di percosse. L’autopsia rivelerà molto di più”.

Stando a quanto dichiarato dal padre, un uomo di 48 anni, lo sportello della lavatrice era chiuso al momento del ritrovamento, ed inoltre l’elettrodomestico è stato trovato spento. Un vero e proprio mistero quindi su cui bisognerà fare chiarezza ma stando agli elementi fino ad ora emersi non è da escludere che la piccola sia stata semplicemente vittima di un gioco mortale, magari è entrata nell’oblò della lavatrice senza più riuscire ad uscirne, perdendo appunto la vita per soffocamento a causa del piccolo spazio dell’elettrodomestico. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

