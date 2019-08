Bimba di 7 anni corre 5 km sotto i 20 minuti/ Sara Meloni e “il suo gioco preferito”

Sara Meloni, un nome di cui sentiremo sicuramente parlare nel corso dei prossimi anni. Di chi stiamo parlando? Della più talentuosa bambina in circolazione nel mondo dell’atletica: la piccola di Borghetto Santo Spirito, provincia di Savona, ha stabilito un record storico, correre i 5 chilometri sotto i 20 minuti. Da sempre appassionata di atletica, la piccola ligure ha stabilito un nuovo primato in quel di Loano: come riporta Il Secolo XIX, il precedente record era stabilito da una bimba olandese sette anni fa con un tempo superiore di 2’ rispetto a quello stabilito da Sara. «La corsa è il suo gioco preferito», racconta il padre ai microfoni del quotidiano ligure, rispedendo al mittente le pesanti accuse ricevute: «E’ sottoposta a controlli medici periodici che confermano che è sana».

SARA MELONI, IL PRODIGIO DEL MONDO DELL’ATLETICA

Dopo aver registrato un tempo di circa 45 minuti sui 10 chilometri – record europeo per la sua età – Sara Meloni ha conquistato un prestigioso record che conferma tutte le belle parole spese negli scorsi anni: sarà lei una delle grandi protagoniste nel futuro dello sport italiano. Negli ultimi mesi sono stati numerosi gli elogi ricevuti dalla piccola bimba di Borghetto Santo Spirito, che già un anno – a soli 6 anni – corse i 10 chilometri su strada della BiBi (corsa su strada locale, ndr), in 50 minuti e 1 secondo. Un’atleta che tiene testa anche alle colleghe più grandi e ai fenomeni keniani, noti per le grandi qualità nella corsa, e che ha un futuro radioso davanti a sé: al prossimo appuntamento, continua così Sara!

