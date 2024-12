DIRETTA GIGANTE VAL D’ISERE: TERZA PROVA STAGIONALE

Con la diretta gigante Val d’Isère ci lanciamo verso un’altra prova della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile: l’appuntamento francese sulla Face de Bellevard scatta alle ore 9:30 con la prima manche, la seconda è invece in programma alle ore 13:00 e, ovviamente, vi prenderanno parte i primi 30 che scenderanno a ordine invertito. Siamo già al terzo gigante stagionale, per ora abbiamo avuto due vincitori diversi e la notizia è che nessuno di questi è stato Marco Odermatt: anzi, lo svizzero che domina da anni la specialità ha steccato in entrambe le prove e deve già inseguire, in una classifica che è comandata da quel Lucas Braathen che oggi corre per il Brasile.

Se dunque a Soelden abbiamo avuto l’affermazione di Alexander Steen Olsen, con un podio tutto norvegese, a Beaver Creek la vittoria nel gigante è stata una sorpresa perché è stata appannaggio di Thomas Tumler: il veterano svizzero fino a quel momento aveva tre podi e zero vittorie in Coppa del Mondo ma è riuscito a piazzarsi davanti a tutti con una prima manche dominante. Quello che succederà oggi nella diretta gigante Val d’Isère lo scopriremo tra poco, la speranza è che gli italiani – che fin qui hanno deluso – siano in grado di girare un paio di viti e tornare competitivi anche per il podio.

GIGANTE VAL D’ISERE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

Appuntamento su Rai Sport per la diretta tv del gigante Val d’Isère, come di consueto la visione della gara di Coppa del Mondo di sci alpino sarà in chiaro al numero 58 del digitale terrestre e tutti gli appassionati potranno seguire le immagini anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito di Rai Play o, senza costi aggiuntivi, attivando la sua relativa applicazione.

Tuttavia la visione del gigante Val d’Isère sarà doppia, perché la gara verrà trasmessa anche su Eurosport: trovate questo canale al numero 210 del decoder satellitare e quindi questa opzione è riservata agli abbonati, anche qui la diretta streaming video viene garantita senza ulteriori costi dall’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY GIGANTE VAL D’ISERE

DIRETTA GIGANTE VAL D’ISERE: LA SITUAZIONE

La situazione che ci viene presentata dalla diretta gigante Val d’Isère è ancora tutta in divenire, del resto abbiamo avuto solo due gare di specialità e non potevamo attenderci altro; tuttavia bisogna anche dire che il primo in classifica, e che al momento si prenderebbe la coppetta, è appunto Braathen che dopo l’anno sabbatico ha dimostrato di poter tornare in grande stile, quarto a Soelden e soprattutto secondo a Beaver Creek per un podio che il Brasile aspettava da tempo immemore, ora la federazione verdeoro può davvero sognare con la presenza di un campione che sa come mettere gli sci davanti a tutti.

A inseguire Braathen nella graduatoria, con un solo punto di distanza, troviamo Steen Olsen e poi Henrik Kristoffersen: quest’ultimo è il leader della generale. Che finalmente il veterano norvegese possa prendersi la gloria a lungo attesa? Per il momento sembrerebbe di sì ma la stagione di Coppa del Mondo è ancora molto lunga, di certo Kristoffersen, che in carriera ha vinto 30 gare, ha tutte le capacità per resistere ma molto dipenderà anche dal già citato Odermatt, la cui annata è iniziata molto al ribasso (ha comunque vinto il super-G di Beaver Creek) e che deve dimostrare di poter tornare quello sciatore che l’anno scorso ha vinto ogni singola coppetta di specialità.