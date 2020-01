BIMBA DI DUE MESI MUORE NEL LETTO/ Torino, forse schiacciata dalla mamma nel sonno

Una bimba di due mesi è morta nel letto, forse schiacciata involontariamente dalla mamma che dormiva insieme a lei. Sembrerebbe essere questa la dinamica che ha portato al decesso della neonata, avvenuto il 7 gennaio scorso, in una baracca del campo nomadi di via Germagnano a Torino. Come riportato da La Repubblica, in un primo momento si era pensato come probabile causa della morte della bimba ad un caso di Sids (Sudden Infant Death Syndrome), la cosiddetta sindrome della morte in culla, che si caratterizza per il decesso improvviso dei bambini di età inferiore ad un anno che si verifica durante il sonno e che non trova spiegazione neanche dopo accurate indagini. Dopo l’autopsia sul corpo della piccola, disposta dalla procura ed eseguita nella giornata di ieri dal medico legale Roberto Testi, è emersa la possibilità che la bambina sia rimasta schiacciata nel sonno dalla mamma.

BIMBA MUORE NEL LETTO: FORSE SCHIACCIATA DALLA MAMMA NEL SONNO

Una morte atroce, tragica, quella che avrebbe colto la bimba di due mesi residente nel campo nomadi di via Germagnano a Torino. Come riferito da “La Repubblica”, lo schiacciamento involontaria ipotizzato ad opera della mamma sarebbe arrivato come conseguenza della vicinanza tra le due nel letto matrimoniale nel quale dormivano insieme. Forse un movimento inconsulto durante il sonno da parte dell’adulta potrebbe avere impedito alla piccola di respirare provocandone la morte. Un caso, quello verificatosi a Torino, che, come sottolinea Repubblica, ricorda molto da vicino quello della piccola Bayan, bambina di 5 mesi di origine marocchina, che lo scorso ottobre era morta per soffocamento, sempre nella città della Mole, in un appartamento del quartiere Barriera di Milano.

