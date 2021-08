Bimba sola nel parcheggio alle 3 di notte/ Roma, mamma si prostituiva: denunciata

Una storia di degrado, quella che arriva da Ostia, litorale romano, e che vede protagoniste una madre e la piccola figlia di appena 8 anni. Stando a quanto reso noto dal portale RomaToday, infatti, mentre la donna si prostituiva appartandosi con un uomo sulla via Litoranea, la bambina sarebbe stata lasciata da sola in strada, nel parcheggio del Secondo Cancello, uno dei lidi di Capocotta, in piena notte. E’ qui che sarebbe stata trovata dai carabinieri di Ostia, intorno alle 3 del mattino, dopo una segnalazione da parte di una persona rimasta anonima, giunta al Numero Unico per le Emergenze. La persona avrebbe riferito di aver visto una bambina aggirarsi da sola in piena notte, nel parcheggio della spiaggia.

Vaccini, classifica regioni e caso Sicilia/ Governo: "Obiettivo 80% a fine settembre"

Quando i militari sono giunti sul posto, la madre della piccola si sarebbe fatta avanti volontariamente ammettendo le sue responsabilità e spiegando che si sarebbe appartata con un uomo, il quale nel frattempo si era dileguato.

BIMBA DI 8 ANNI SOLA IN STRADA, MAMMA DENUNCIATA

Oltre all’arrivo degli uomini della stazione dei carabinieri di Ostia, sul posto è giunta anche una ambulanza del 118 al fine di accertarsi dello stato di salute della bambina trovata da sola nel parcheggio mentre vagava nel cuore della notte, poi condotta presso il pronto soccorso dell’ospedale Grassi. Secondo le indiscrezioni, la piccola starebbe bene e dagli esami del pediatra non sarebbe emersa alcuna condizione di salute preoccupante. La madre, che in precedenza si sarebbe prostituita lasciando incustodita la bambina, è invece stata condotta presso la stazione dei carabinieri di Ostia dove è stata denunciata dai Carabinieri. La donna dovrà adesso rispondere dell’accusa di abbandono di minore, sebbene sia stata la stessa a confermare le sue responsabilità ed a spiegare ai militari intervenuti l’accaduto, motivando così la presenza della minore da sola in strada.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi: incendi Calabria, c'è un altro morto (11 agosto)

LEGGI ANCHE:

Bollettino vaccini Covid oggi 11 agosto/ Il 64,83% degli over 12 ha ricevuto due dosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA