Altra giornata di allerta meteo quella di oggi, 12 dicembre 2024, sull’Italia. Dopo che la coda della perturbazione dell’Immacolata si è esaurita definitivamente nella giornata di ieri, oggi giunge sulla nostra penisola una nuova ondata di maltempo, la quarta di questo mese, portando quindi piogge e temporali su diverse regioni d’Italia.

Alla luce di tale situazione di tempo avverso, la Protezione civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo arancione sulla regione Sardegna, e gialla su altre tre. Sulla grande isola sono previsti rovesci dalle ore 6:00 fino alle ore 21:00 di oggi, giovedì 12 dicembre, soprattutto nella zona meridionale, quindi la provincia di Sud Sardegna e Cagliari, ma anche la costa orientale. L’allerta meteo di colore arancione sulla Sardegna è stata segnala per il rischio idrogeologico, mentre l’allerta meteo di colore giallo è stata segnalata per Calabria, Sicilia e altri settori della Sardegna non interessati dall’allerta maggiore.

ALLERTA METEO 12 DICEMBRE 2024, IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il rischio idraulico viene comunicato solo per la Calabria, mentre il rischio temporali per la Sardegna, la Calabria e la Sicilia, infine, rischio idrogeologico per Calabria, di nuovo Sardegna e ancora Sicilia. Situazione quindi da attenzione sulle due isole maggiori, anche se non è stata diramata per il momento alcuna ordinanza di chiusura delle scuole o degli uffici pubblici, di conseguenza tutti gli studenti potranno recarsi regolarmente presso i propri istituti scolastici.

Ma vediamo quali saranno le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 12 dicembre 2024, quando mancano nove giorni al solstizio di inverno e tredici al Natale 2024. L’Italia sarà esposta all’arrivo di aria umida e più mite rispetto a quella degli scorsi giorni, in arrivo da sud ovest, che favorirà quindi delle nuvolosità, portando così condizioni di tempo instabile.

ALLERTA METEO 12 DICEMBRE 2024, LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Potrebbe quindi verificarsi qualche piovasco sulla zona nord della Toscana, ma sarà soprattutto la Sardegna, come detto sopra, la regione maggiormente attenzionata dove il clima sarà nuvoloso fin dalle prime ore del mattino, con una intensità maggiore nel corso del pomeriggio e con la possibilità di piogge e temporali. Situazione molto simile anche lungo il versante tirrenico e sulla Sicilia, dove potrebbero verificarsi delle precipitazioni isolate o sparse, anche se comunque non dovrebbero raggiungere forti intensità.

Sul resto della nostra penisola, invece, alla luce anche dell’allerta meteo diramata solo su tre regioni, la situazione sarà decisamente tranquilla, con cielo sereno o velato da qualche nuvola ma senza particolari fenomeni atmosferici. Le temperature, infine, saranno nella media del periodo, o leggermente al di sotto su tutte le regioni, di conseguenza sarà in ogni caso una giornata piuttosto fredda con le minime che al nord dovrebbero scendere sotto gli 0 gradi. Appuntamento a domani per un nuovo punto sulla situazione meteorologica italiana e l’allerta meteo.