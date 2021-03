Bimbo 3 anni sbranato da 2 pitbull/ Usa choc: madre ferita nel tentare di salvarlo

Non è neanche immaginabile il dolore e la sofferenza che può voler dire per una madre assistere quasi impotente al proprio figlio di 3 anni sbranato da due pitbull: eppure è quello che è successo – per l’ennesima volta in una pericolosità di quella specifica razza di cani troppo spesso sottovalutata – nel New Jersey, a Carteret. La tragedia ha colpito una giovane famiglia originaria del Pakistan, con la comunità locale sotto choc per quanto avvenuto la scorsa settimana: due pitbull sono riusciti ad entrare ancora non si sa bene come all’interno del giardino privato di casa dove stava giocando il piccolo di 3 anni.

La madre sentendo le urla del figlio è accorsa per provare ad aiutarlo ma è riuscita solo a rimediare delle gravi ferite mentre le due belve erano intente a sbranare l’innocente vittima: sotto choc e in un lago di sangue, la madre è riuscita solo a gridare con l’altro fratello di 10 anni e i vicini che immediatamente sono riusciti a chiamare l’ambulanza e la polizia per denunciare l’accaduto. Aziz Ahmed è morto nel trasporto in ospedale, troppo gravi le ferite riportate anche se l’eroico coraggio della madre ha tentato fino all’ultimo di strapparlo dalle grinfie dei due cani assurdamente inferociti.

L’ATTACCO MORTALE DEI DUE PITBULL

I pitbull erano di proprietà dei vicini di casi, in teoria con un giardino steccato che avrebbe dovuto proteggere il vicinato: così però non è avvenuto, dato che i due cani sono riusciti a superare la recinzione e a gettarsi sul bambino inerme davanti alla ferocia delle due belve. «Ha combattuto con tutto quello che aveva per salvarlo», hanno raccontato i vicini alla Nbc New York che ha seguito l’orrenda vicenda. I parenti di Aziz hanno poi raccontato sempre ai media e alla polizia che da tempo la famiglia aveva chiesto ai proprietari dei pibull di portarli via in quanto pericolosi e spesso fuori controllo: non solo non avrebbe fatto nulla per cambiare la situazione ma avrebbe anche riso più volte dicendo che quei cani non avrebbero mai fatto male a nessuno.

Risultato, un bimbo di 3 anni morto, la madre ferita in modo serio, un’intera famiglia distrutta e i due cani già fatti sopprimere dalle autorità in quanto considerati molto pericolosi per la comunità: il padrone, infine, è stato denunciato per omicidio colposo involontario e possesso di animali pericolosi.





