Bimbo 6 anni cammina sul tetto: salvato da polizia/ Livorno, padre era alle slot

Lo aveva lasciato da solo in casa a 6 anni perché doveva andare a giocare alle slot machine: questa è l’accusa formulata ad un padre dopo che la Polizia ha salvato al pelo il piccolo bimbo di 6enne mentre camminava sul cornicione del tetto rischiando di precipitare nel vuoto da 5 piani in quella che sarebbe stata una tragedia immane. Il fatto è avvenuto nella tarda notte passata a Livorno, nel pieno centro storico: secondo quanto riportato dall’Agenzia Ansa, il piccolo sarebbe salito prima su un cornicione del quarto piano e poi addirittura si è aggrappato e ha raggiunto il tetto spaventandosi a morte e piangendo tanto da catturare l’attenzione dei vicini che immediatamente hanno chiamato le volanti e il 118. Gli agenti sono intervenuti poco dopo e sono per fortuna riusciti ad individuare subito il punto dove si trovava il bambino per poterlo in breve tempo recuperare e salvare.

TRAGEDIA SFIORATA A LIVORNO: BIMBO SOLO IN CASA, PADRE ALLE SLOT

Dopo le prime verifiche fatte, padre che davvero il padre fosse uscito di casa in piena notte lasciando solo il figlio per poter andare a giocare alle slot machine di un bar vicino: è scattata immediata denuncia di abbandono di minore e ha perso la custodia del figlio, passata al momento ad un parente. Il bimbo, forse alla ricerca del padre dopo essersi svegliati nel cuore della notte da solo in casa, è passato da una finestra e si è arrampicato prima sul cornicione e poi ha raggiunto il tetto del palazzo vicino per fortuna senza scivolare nel vuoto. Un autentico miracolo, l’attenzione di un vicino che ha notato tutto e l’arrivo tempestivo della polizia ha evitato una tragedia di cui si sarebbe parlato per molte settimane. Invece resta “solo” il dramma di una possibile ludopatia e di una famiglia spezzata per l’assurdità di quanto compiuto.

