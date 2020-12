BIMBO DI 4 ANNI, NIENTE REGALO DALLE MAESTRE: “E’ CATTIVO”/ Ora insegnanti a rischio

Un bimbo di 4 anni è stato l’unico tra i suoi compagni d’asilo a non ricevere un regalo di Natale dalle sue maestre. Il motivo? Il piccolo è stato giudicato “cattivo”, anzi “troppo agitato a causa del suo carattere”. A raccontare questa storia, verificatasi in una scuola materna della Versilia, è il Tirreno. Giovanni, nome di fantasia, viene descritto in trepidante attesa insieme ai suoi compagni d’asilo mentre le maestre iniasiloziano a distribuire i doni a tutti i bambini, dando vita così ad una tradizione che si ripete tutti gli anni. “Cosa sarà?”, chiede ad un compagno di banco in attesa come lui: la risposta gli sarà chiara pochi istanti più tardi, quando tutti i bimbi avranno tra le mani un regalo, meno che lui, Giovanni, sul cui volto, nel frattempo, sono già spuntati i lucciconi. E a poco serve, come consolazione, mentre gli altri compagni hanno già iniziato a giocare con i loro doni, l’assicurazione da parte delle insegnanti: “Se ti comporterai bene lo avrei a gennaio”.

BIMBO DI 4 ANNI LASCIATO SENZA REGALO DALLE MAESTRE

La storia raccontata dal Tirreno ha un seguito che ha inizio nel momento esatto in cui Giovanni mette piede fuori da scuola. Il bimbo, unico ad uscire senza il suo dono tra le mani, è evidentemente mortificato, si vergogna, e in lacrime racconta tutto alla madre. La donna crede ad un malinteso, telefona alla scuola, ma la risposta che riceve da parte di un’insegnante ha un suono beffardo: “Babbo Natale non è passato dovrà aspettare l’anno prossimo”. Il figlio è troppo esuberato e indisciplinato per meritare un regalo. La storia finisce su “Il Tirreno”, diventa virale: nel mirino finiscono le insegnanti, mentre al bimbo arriva tutta la solidarietà del web. La preside della scuola, istituto storico della Versilia, si scusa e chiede di incontrare la mamma di Giovanni. Ma forse è tardi per rimediare: il provveditore di Lucca, Donatella Buonriposi, fa infatti sapere di aver disposto l’apertura di un’indagine interna e non esclude un provvedimento disciplinare nei confronti delle maestre. Saranno loro a dover spiegare su quali basi pedagogiche poggia il loro atteggiamento nei confronti di Giovanni. Per la cronaca, il bimbo si è rifatto: Babbo Natale è passato direttamente da casa sua.



