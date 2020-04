Bimbo Kinder diventa Drag Queen/ Alessandro Egger si trasforma in Alexandra su social

Pubblicità

Alessandro Egger è conosciuto da tutti per essere il bimbo Kinder quello che posava sulla confezione del delizioso snack al cioccolato. Oggi però ha fatto strada nel mondo della moda e soprattutto in quello dei social dove spesso ama trasformarsi in Alexandra, una Drag Queen che balla e si diverte. Tanto trucco, vestito adeguato e voglia di dimenarsi i suoi video hanno fatto rapidamente il giro del web grazie anche alla spinta di Tommaso Zorzi. In merito a questa scelta lo stesso Alessandro ha svelato: “Per conoscere bene una donna bisogna immedesimarsi a pieno nel personaggio. Devo dire che è fantastico poter esplorare le nuove cose. Tutto è nato senza averlo programmato. Mi sono subito ben allineato col personaggio. Per me questo è un modo di esprimere un’altra parte che porto dentro”. Sicuramente è una trovata curiosa che ha destato non poche curiosità e fatto interrogare i suoi fan.

Bimbo Kinder diventa Drag Queen, ma è fidanzato con Madalina

Alcuni hanno iniziato a pensare che dietro la scelta del Bimbo Kinder, Alessandro Egger, di trasformarsi nella Drag Queen Alexandra ci fosse di base la voglia di fare coming out. Il ragazzo però è felicemente fidanzato con la modella Madalina Doroftei, conosciuta per diverse campagne pubblicitarie di marchi importanti tra cui anche Nike e Versace. Questa ha appoggiato la sua trovata: “Come ha reagito? Mi ha seguito. Anzi mi ha pure aiutato a truccarmi. Quando hai il pieno supporto di chi ti è vicino allora tutto diventa più facile. Ora mi scrivono fidanzate o mogli di uomini che amano vestirsi da donna. I miei video hanno dato spunto per una riflessione, uno schiaffo a ignoranza e superficialità. Se proporrò Alexandra nelle discoteche? Non credo, ma non escludo di proporla in tv”.



