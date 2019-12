Bimbo morto caduto dalle scale: 3 indagate/ 2 maestre e una bidella: omicidio colposo

Sono tre le persone finite sul registro degli indagati a seguito della morte di un bambino, risalente allo scorso 18 ottobre, presso la scuola Pirelli di Milano. Come riferisce Leggo, si tratta di due maestre e di una bidella, finite sotto inchiesta da parte della procura di Milano con l’accusa di omicidio colposo. Stando a quanto sostenuto dalla pm, Letizia Mocciaro, l’insegnante di ruolo, quella di sostegno e la bidella, sarebbero responsabili della morte del bimbo, caduto nella tromba delle scale dal secondo piano, per omessa vigilanza. Il bambino di sei anni era stato mandato in bagno, ma invece di rientrare in classe ha utilizzato una sedia con le rotelle presente in corridoio, per arrampicarsi sul corrimano, per poi perdere l’equilibrio e finire tragicamente di sotto. Il bimbo ha fatto un volo di oltre undici metri, e soccorso in condizioni disperate era morto quattro giorni dopo il ricovero al Niguarda.

BIMBO MORTO DOPO CADUTA DALLE SCALE: LA RICOSTRUZIONE DI QUANTO ACCADUTO

Le tre indagate, due insegnanti di 42 e 47 anni, e la collaboratrice di anni 58, sono già state interrogate dagli inquirenti negli scorsi giorni, e non sono da escludere nuovi indagati nei prossimi giorni. Il pm ha deciso di metterle sotto inchiesta in quanto le due maestre hanno dato il consenso al bimbo di uscire di classe per andare in bagno, dando per scontato che lo stesso sarebbe stato preso in carica dalla bidella che invece stava già badando ad altri due alunni. «Ho visto un’ombra precipitare e ho subito capito che cosa stava succedendo. Ho riportato la mia classe in aula e ho iniziato a urlare». Questa è invece la testimonianza di una maestra della scuola Pirelli di Milano, che ha appunto assistito alla tragica scena; pare che la vittima stesse guardando proprio la sua classe mentre si stava recando in palestra, e incuriosito, si sia sporto troppo per poi finire di sotto. Il preside dell’istituto, in base a quanto emerso, aveva chiesto ad agosto più personale, riuscendo però ad ottenere l’assunzione di un collaboratore scolastico a mezzo servizio.

