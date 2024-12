Tutto è pronto (anzi prontissimo!) per il secondo appuntamento giornaliero con il Million Day e l’Extra MillionDay che con le loro due cinquine potrebbero tornare a distribuire qualche ricchissimo premio in tutto il nostro bel paese: fino ad oggi nella lunga storia di questo apprezzatissimo concorso – peraltro l’unico nel suo genere con cadenza giornaliera ed addirittura doppia, dato che il sorteggio si tiene sia alle 13:00 che alle 20:30, che tratteremo in questo articolo – si sono contati la bellezza di 316 milioni di euro vinti considerando solamente il reale protagonista del Million Day, ovvero quel milione che si può vincere solamente indovinando l’intera sequenza di numeri che verranno scelti dalla Dea Bendata tra qualche minuto!

Oltre a questo – in ogni caso – chiunque sarà leggermente meno fortunato e perderà per strada uno, due o addirittura tre tra i numeri vincenti del Million Day si potrà portare a casa comunque un bellissimo premio che – pur non essendo milionario – potrebbe decisamente far comodo, specialmente con l’arrivo imminente del sempre esoso (ma speciale ed amatissimo) Natale con tutte le sue spese impreviste tra regali, regalini, pranzi e cene in cui dovremo sfamare tutti i nostri amici e parenti.

Proprio parlando di premi, è interessante notare che dall’ormai lontano lancio del Million Day, oltre ai 316 milioni a cui abbiamo accennato prima, se ne contano altri 100 milioni dal valore di mille euro l’uno (ovvero la seconda categoria di vincite possibili, indovinando quattro numeri su cinque) e – addirittura – altri 464 milioni nelle varie categorie ancora inferiori: il totale – facendo rapidamente i conti – ammonta alla bellezza di più di 880 milioni di euro ai quali dobbiamo ancora sommarne altri 5,5 milioni considerato i 55 premi da 100mila euro storicamente assegnati nella versione Extra di questo amatissimo gioco!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: TUTTI I NUMERI VINCENTI E LE CINQUINE DELL’ESTRAZIONE DELLE 20:30 DI OGGI

Million Day:

Extra MillionDay: