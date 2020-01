Bimbo sulla scalinata durante udienza Papa Francesco/ Video, fuoriprogramma virale

Dopo la grande preoccupazione per l’allarme bomba davanti alla sua abitazione, Papa Francesco ieri ha potuto sorridere. Mercoledì 23 gennaio è stato registrato un curioso fuoriprogramma nel corso della consueta udienza in programma al Vaticano: protagonista un bambino, che ha dato vita ad un vero e proprio show. Il piccolo fedele è salito sulla scalinata di fronte al Papa ed ha iniziato a fare dei saltelli sui gradini. Data la tenera età, il bimbo ha continuato a fare ciò che voleva di fronte a centinaia di persone, presenti al Vaticano per il saluto a pellegrini e fedeli nelle varie lingue. Come documentato dal video di Vatican City, il piccolo ha attirato l’attenzione di Bergoglio, che ha deciso di non chiamare le guardie ad intervenire: così il piccolo ha potuto continuare ad “agire indisturbato”…

VIDEO, FUORIPROGRAMMA PER PAPA FRANCESCO DURANTE UDIENZA DI IERI

Quella di ieri è stata un’udienza molto delicata per Papa Francesco, che si è soffermato sul tema migranti. Come spiega Vatican News, ricordando la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, il Pontefice ha incentrato la sua catechesi sull’approdo di Paolo a Malta ed ha voluto mandare un messaggio a tutti i fedeli: «In tutto il mondo uomini e donne migranti affrontano viaggi rischiosi per sfuggire alla violenza, per sfuggire alla guerra, per sfuggire alla povertà. Come Paolo e i suoi compagni sperimentano l’indifferenza, l’ostilità del deserto, dei fiumi, dei mari… Tante volte non li lasciano sbarcare nei porti». Il Papa ha poi aggiunto: «Ma, purtroppo, a volte incontrano anche l’ostilità ben peggiore degli uomini. Sono sfruttati da trafficanti criminali. Oggi! Sono trattati come numeri e come una minaccia da alcuni governanti. Oggi! A volte l’inospitalità li rigetta come un’onda verso la povertà o i pericoli da cui sono fuggiti».





